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    Думки вголос

    Джордж Буш-старший у 1991 році переконував українців не проголошувати незалежність

    • Юрій Луканов

      Журналіст

    • Розсилка
    41-й президент США Джордж Буш-старший - Джордж Буш-старший у 1991 році переконував українців не проголошувати незалежність
    41-й президент США Джордж Буш-старший

    Буш став продовжувачем традиції сімейних кланів у США

    Джордж Буш старший помер. Це той самий, який приїздив до Києва 1991 року і застерігав українців від «згубного націоналізму», себто переконував, що не треба проголошувати незалежність.

    Я слухав ту промову, сидячи в залі ВР. Не пам'ятаю, чому. Але запросили не лише депутатів парламенту, але й членів Руху, Я на то час очолював Рух-прес - прес-службу Руху. Чому запросили не лише депутатів - я не пам'ятаю. Можливо, це було спеціально для тих організацій, які підтримували ідею незалежності. Отож, я сам чув як він не хотів, щоб совок розпався. Це відносно міфу про те, що підступні США розвалювали нещасний СССР. Насправді таки розвалювали своїми санкціями, як і зараз. Але коли дійшло до справжнього розвалу, то вони перелякалися, бо не знали, що робити з тими уламками імперії. 

    Буш став продовжувачем традиції сімейних кланів у США. Раніше були Кеннеді. Потім стали Буші. Клінтони намагалися продовжити цю традицію - правда, не від батька до сина, а від чоловіка до жінки. Але в них не вийшло. Прийшов позасистемний республіканець Трамп і все зіпсував.

    Джерело: блог Юрія Луканова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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