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    Думки вголос

    Конституцію від Тимошенко за завданням Кремля готував Портнов?

    • Юрій Луканов

      Журналіст

    • Розсилка
    Конституцію від Тимошенко за завданням Кремля готував Портнов?

    Ще у травні 2015 року у пресі з’явилася інформація про відновлення співпраці Портнова з Тимошенко

    Нагадаю, що саме вона привела його за списками свого блоку до парламенту, але після поразки її на виборах президента 2010 року він подався на службу до Януковича.

    До новини про відновлення співпраці можна було би поставитися скептично через маловідомість джерела. Але там ще понад три роки тому пройшло повідомлення про «Конституцію від Тимошенко» з пропозицією канцлерської республіки на зразок німецької. І цей проект, нібито на завдання Кремля, у співпраці з кремлівським ставлеником Валерієм Зорькіним готував той-таки Андрій Портнов.

    А от нещодавно про саме такий проект Конституції ми почули від Тимошенко. Цей факт змушує серйозніше поставитися до такої загрози. Тим більше, саме його група юристів готувала сумновідомий газовий договір 2009 року, який тодішня прем’єрка підписала з вигодою для Москви. Можливо, в цьому причина передачі каналу під контроль саме Портнову? Його вже давно сприймають там як свого.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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