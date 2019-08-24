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    Думки вголос

    Марш захисників України: коли хтось захоче здати країну, то дуже не солодко їм прийдеться

    • Юрій Луканов

      Журналіст

    • Розсилка
    В разі небезпеки людей буде ще більше - Марш захисників України: коли хтось захоче здати країну, то дуже не солодко їм прийдеться
    В разі небезпеки людей буде ще більше

    Учасники маршу самі, можливо, цього не усвідомлюючи, виконали і виконують місію захисту європейської цивілізації

    Дивлюся я марш захисників України і він сповнює мене надією.

    Оця непричесана, конструбата, мозоляста Україна так легко самоорганізувалася на цей захід. Це вам не с празнічкам, дарагіє саатєчєствєнніки. Це вам Слава Україні - Героям Слава, Слава Нації - Смерть ворогам.

    Думаю, що в разі небезпеки людей буде ще більше. Тож, коли хтось захоче зупинитися з Путіним десь посередині (читай здати країну), то дуже не солодко їм прийдеться. 

    Ну і ще одне. Оці учасники маршу самі, можливо, цього не усвідомлюючи, виконали і виконують місію захисту європейської цивілізації. Найприкріше, що і європейська цивілізація цього не усвідомлює.

    Джерело: блог Юрія Луканова

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