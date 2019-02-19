Німечччина вирішила піти шляхом Обами і запровадити перезавантаження стосунків з Росією?

Барак Обама та Ангела Меркель

Ми вже навчені гірким досвідом: така політика є згубною для України.

Виявляється, німецькі банки лобіюють у США пом'якшення санкцій проти Московії. Я пропустив цю новину. Про це повідомив Ройтерс тиждень тому. Планується, що нові санкції проти Росії будуть запроваджені не лише щодо окремих посадовців, а буде ціле ембарго. Воно може бути жорсткішим, ніж попередні заходи щодо Росії. Німці переживають,що це вдарить по тих фінустановах, які фінансують Пн Потік-2. Серед лобістів і Дойче банк, який відомий тим, що він відмивав цілі потоки брудних грошей з Росії. Навіть був оштрафований за це.

Ця інфа дещо в іншому забарвленні висвітлює спіч фрау Меркель на Мюнхенській безпековій конференції, де вона заявила, що є на боці Порошенка, але твердо сказала, що Пн Потік-2 такий буде добудований. Нагадаю, що реалізація цього проекту позбавляє сенсу існування української газотранспортної системи. Вона позбавляє Україну не лише 3 млрд доларів прибутків за транспортування газу, але ще й знищує один із запобіжників проти війни, адже Путіну вже нічого буде боятися пошкодити нашу ГТС в результаті бойових дій, бо газ до Європи з російських родовищ піде іншим шляхом.

Все ж таки інформація про гіпотетичні майбутні санкції від США ставить під сумнів твердість Меркель щодо добудування Пн Потоку-2. Можливо, таки вдасться загальмувати цей вбивчий для України проект.



Хоча це не відкидає того факту, що промова Меркель у Мюнхені започатковує нові реалії. Схоже, Німечччина, попри всю риторику на підтримку України, вирішила піти шляхом Обами і запровадити перезавантаження стосунків з Росією. А ми вже навчені гірким досвідом: така політика є згубною для України.

Джерело: блог Юрія Луканова

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