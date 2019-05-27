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    Думки вголос

    Один президент вже намагався ламати Київ через коліно...

    • Юрій Луканов

      Журналіст

    • Розсилка
    Фото:&nbsp;<span class="irc_ho" dir="ltr">Ukranews</span> - Один президент вже намагався ламати Київ через коліно...
    Фото: Ukranews

    Ті, в кого столиця України асоціюється зі запахом шаурми - залишилися в своїй провінції. Ментально. В колгоспі імені останніх днів совєцького союзу.

    Я народився і виріс у Києві. Можна сказати, що коріннй киянин, хоч і не глибокий - у другому поколінні. Від однієї журналістки, яка приїхала до Києва після школи, я прочитав, що він, на відміну від її малої батьківщини, нічого не вимагав від неї. Прийняв її такою, якою вона була. 

    І я тоді подумав, що таки справді: Київ місто не жорстоке. Ти можеш бути тут ким завгодно - хоч пришелепуватим, хоч червонопузим комуністом, хоч ким хочеш. Він тебе прийме і навіть помирить з усіма іншими. 

    Але це не значить, що він безхребетний. Лагідний він поки ти не починаєш його ламати об коліно. Один президент вже ламав і доламався. Здається, це не стало уроком для його однодумців. 

    Коли хтось пише, що він приїхав покоряти Київ - то це явно не про це місто. Він не з тих, кого треба покоряти. В нього треба зануритися. Тоді ви співіснуватимете органічно. 

    Хоча багато що в Києві останніми роками мені не подобається, наприклад, жадібність забудовників, котрі часто плювати хотіли на зелений характер столиці. Але в той же час в ньому з'явилося багато чого, про що мешканці інших міст і навіть країн говорять із захопленням. 

    Ну а ті, в кого він асоціюється зі запахом шаурми, боюся, залишилися в своїй провінції. Ментально. В колгоспі імені останніх днів совєцького союзу.

    Джерело: блог Юрія Луканова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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