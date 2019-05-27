Один президент вже намагався ламати Київ через коліно...

Фото: Ukranews

Ті, в кого столиця України асоціюється зі запахом шаурми - залишилися в своїй провінції. Ментально. В колгоспі імені останніх днів совєцького союзу.

Я народився і виріс у Києві. Можна сказати, що коріннй киянин, хоч і не глибокий - у другому поколінні. Від однієї журналістки, яка приїхала до Києва після школи, я прочитав, що він, на відміну від її малої батьківщини, нічого не вимагав від неї. Прийняв її такою, якою вона була.

І я тоді подумав, що таки справді: Київ місто не жорстоке. Ти можеш бути тут ким завгодно - хоч пришелепуватим, хоч червонопузим комуністом, хоч ким хочеш. Він тебе прийме і навіть помирить з усіма іншими.

Але це не значить, що він безхребетний. Лагідний він поки ти не починаєш його ламати об коліно. Один президент вже ламав і доламався. Здається, це не стало уроком для його однодумців.

Коли хтось пише, що він приїхав покоряти Київ - то це явно не про це місто. Він не з тих, кого треба покоряти. В нього треба зануритися. Тоді ви співіснуватимете органічно.

Хоча багато що в Києві останніми роками мені не подобається, наприклад, жадібність забудовників, котрі часто плювати хотіли на зелений характер столиці. Але в той же час в ньому з'явилося багато чого, про що мешканці інших міст і навіть країн говорять із захопленням.



Ну а ті, в кого він асоціюється зі запахом шаурми, боюся, залишилися в своїй провінції. Ментально. В колгоспі імені останніх днів совєцького союзу.

Джерело: блог Юрія Луканова

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