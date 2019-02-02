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    Думки вголос

    Показово, що проросійського Вілкула облили зеленкою саме в Бердянську

    • Юрій Луканов

      Журналіст

    • Розсилка
    Олександр Вілкул - Показово, що проросійського Вілкула облили зеленкою саме в Бердянську
    Олександр Вілкул

    У Бердянську рускомірцев теж терпіти наміру не мають

    Я не прихильник обливання зеленкою, бо сьогодні облили ви, а завтра обіллють вас. Але сам факт, що проросійського Вілкула облили саме у Бердянську вельми показовий для мене особисто.

    Весною 2014 року я разм із колегами з Центру журналістських розслідувань Сергій Мокрушин (Сергей Мокрушин) і Євгеном Гаркушею у Сімферополі вели переговори про звільнення французького телеоператора Девіда Жофрійо,якого захопила у полон так звана самооборона Криму. Ми балакали з «політруком» Станіславом Селівановим. Через годин чотири переговорів нам вдалося француза звільнити. 

    Потім я з'ясував, що цей самий Селіванов мав кримінальне минуле і зв'язки з ФСБ. З початком війни на Донбасі він став комісаром одного з окупованих міст на Луганщині.

    Так от він з родом з Бердянська. Можна було припустити, що це середовище рускомірцев. Аж виявилося, що там їх терпіти наміру не мають. Хоча методи їхні мені не до душі.

    Історія цього Селіванова і переговорів з ним я описав у своїй книжці «Пресувальна машина: як Росія знищувала свободу слова в Криму».

    Джерело: блог Юрія Луканова

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