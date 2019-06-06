Повернення до багатовекторності: українська влада Заходу говоритиме одне, а Росії - інше

Володимир Зеленський та Леонід Кучма

Нині ситуація така, що петляти , як це робив Кучма, буде фактично неможливо. Треба буде робити вибір

Кому як не Кучмі знати, що таке багатовекторність. Точніше кажучи - двовекторність Це стояти в шпагаті , виголошувати якісь гасла і нікуди не рухатися. Власне, вчора і відбулася демонстрація такої позиції.

П'ять років ми робили кроки в напрямку Заходу і геть від задрипанки Москви. Вони були складними і суперечливими, але ми їх робили. Так само, як і Кучма намагався їх зробити, коли оголосив ціллю вступ до НАТО. Тоді зненацька сталася історія з Ґонґадзе, а також історія з нібито продажем Україною підсанкційному Іраку комплексів радіотехнічної розвідки «Кольчуга». Їх не знайшли в Іраці, але мети було досягнуто: Кучма витягнувся у вищезгадану позу шпагату. Головою його адміністрації став Медведчук.



Нині дуже схожа ситуація. За умов відкритої війни з боку Росії Україні вдалося зробити безпрецедентну кількість кроків на Захід. Тим не менше, купи фейків у соцмережах, російські ЗМІ і наші ЗМІ переконали, що головна наша проблема не війна і ризик втрати незалежності, а корупція, якої, де факто, стало в рази менше, ніж було п'ять років тому. Ну ще багато кого переконали, що головний ворог не в Кремлі, а на Банковій.

До влади прийшов персонаж із совком в голові, без цінностей і переконань. І ось тепер у Європі він виголошує тези про смерть імперської Росії і підтверджує рух України на Захід. А в цей час перепризначений ним представник у Мінську Леонід Кучма пропонує припинити стріляти у відповідь.



Воно тепер такі виглядатиме. На Заході говоритимуть одне, а для Раші виголошуватимуть інші тези, протилежного змісту. Так щоб всім подобатися. Але нині ситуація така, що петляти , як це робив Кучма, буде фактично неможливо. Треба буде робити вибір. На користь кого він буде зроблений? Оце питання.

Джерело: блог Юрія Луканова

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