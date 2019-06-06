  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Юрій Луканов

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Повернення до багатовекторності: українська влада Заходу говоритиме одне, а Росії - інше

    • Юрій Луканов

      Журналіст

    • Розсилка
    Володимир Зеленський та Леонід Кучма - Повернення до багатовекторності: українська влада Заходу говоритиме одне, а Росії - інше
    Володимир Зеленський та Леонід Кучма

    Нині ситуація така, що петляти , як це робив Кучма, буде фактично неможливо. Треба буде робити вибір

    Кому як не Кучмі знати, що таке багатовекторність. Точніше кажучи - двовекторність Це стояти в шпагаті , виголошувати якісь гасла і нікуди не рухатися. Власне, вчора і відбулася демонстрація такої позиції. 

    П'ять років ми робили кроки в напрямку Заходу і геть від задрипанки Москви. Вони були складними і суперечливими, але ми їх робили. Так само, як і Кучма намагався їх зробити, коли оголосив ціллю вступ до НАТО. Тоді зненацька сталася історія з Ґонґадзе, а також історія з нібито продажем Україною підсанкційному Іраку комплексів радіотехнічної розвідки «Кольчуга». Їх не знайшли в Іраці, але мети було досягнуто: Кучма витягнувся у вищезгадану позу шпагату. Головою його адміністрації став Медведчук. 

    Нині дуже схожа ситуація. За умов відкритої війни з боку Росії Україні вдалося зробити безпрецедентну кількість кроків на Захід. Тим не менше, купи фейків у соцмережах, російські ЗМІ і наші ЗМІ переконали, що головна наша проблема не війна і ризик втрати незалежності, а корупція, якої, де факто, стало в рази менше, ніж було п'ять років тому. Ну ще багато кого переконали, що головний ворог не в Кремлі, а на Банковій. 

    До влади прийшов персонаж із совком в голові, без цінностей і переконань. І ось тепер у Європі він виголошує тези про смерть імперської Росії і підтверджує рух України на Захід. А в цей час перепризначений ним представник у Мінську Леонід Кучма пропонує припинити стріляти у відповідь. 

    Воно тепер такі виглядатиме. На Заході говоритимуть одне, а для Раші виголошуватимуть інші тези, протилежного змісту. Так щоб всім подобатися. Але нині ситуація така, що петляти , як це робив Кучма, буде фактично неможливо. Треба буде робити вибір. На користь кого він буде зроблений? Оце питання.

    Джерело: блог Юрія Луканова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    НАТО Леонід Кучма
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Юрій Луканов
    Юрій Луканов

    Журналіст

    Леонід Ємець
    Леонід Ємець

    Народний депутат

    Павло Казарін
    Павло Казарін

    Журналіст

    Ігор Петренко
    Ігор Петренко
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ