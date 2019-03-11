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    Думки вголос

    Про орден Тетяни Чорновол та ненависть до неї

    • Юрій Луканов

      Журналіст

    • Розсилка
    Тетяна Чорновол - Про орден Тетяни Чорновол та ненависть до неї
    Тетяна Чорновол

    Путін аплодує стоячи. Саме це йому від нас і треба

    Я бачу, скільки ненависті вирує навколо імені Тетяни Чорновол. За те, що їй дали «не такий» орден. Навіть якщо не такий, то враження, що знайшли нового ворога України. Її обзивають найогиднішими словами. Втоптують у лайно. От якби ще й автори подібних висловлювань були такими ж вимогливими самі до себе, як до Тетяни, то ми б жили в царстві краси і справедливості. 

    Ви згадайте Майдан. Вона там була на перших ролях, хоча і не лізла на сцену. Ви згадайте як її тітушки ледь не вбили дорогою до її дому. Вона ще коли Янукович був при владі лазила до нього у Межигір'я і писала репортаж про його статки. Робила інші розслідування на цю тему. І на фронті була, а зараз закінчила курси офіцерів артилерії і знову туди збирається. 

    Певне, у неї і проколи якісь були. Коли ідеш в політику, то без цього не буває. Ну так критикуйте її за це. З холодним розумом. Ви лиш вгамуйте емоції і спробуйте холоднокровно почитати ФБ. Він перетворився на якусь емоційну клоаку. Всі шкварчать від ненависті.

    Путін аплодує стоячи. Саме це йому від нас і треба. Ви скажете до чого тут Путін? А ви не чули про спецоперації і гібридну війну у соціальних мережах? 

    Джерело: блог Юрія Луканова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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