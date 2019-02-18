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    Думки вголос

    Росіяни кажуть, що проти війни, але не проти відгризти в України шматок території

    • Юрій Луканов

      Журналіст

    • Розсилка
    Росіяни кажуть, що проти війни, але не проти відгризти в України шматок території

    Кажете, що політики винні у війні, а простий народ - ні?

    Зупинила мене консьєржка з нашого будинку. Побачила мене в передачі на телебаченні і вирішила обговорити побачене. Каже: 

    - Це ж все політики винні у війні, а народ простий проти. Он у мене подруга в Росії, так вона каже, що війна їм не треба. 

    - Не політики, - відповідаю, - а політик один - він У Кремлі. Владімір Путін його звуть. Наші, якими б поганими вони не були, не хотіли війни. Ну а щодо того, що їхній народ не хоче війн, то соціологи кажуть, що 85 відсотків росіян підтримували закордонну політику Путіна. 

    - Та не може бути такого. 

    - А ви у своєї подруги, яка проти війни, запитайте «Чий Крим?». 

    - Крим їхній. 

    - Ну от бачте. Вона каже, що проти війни, але не проти відгризти в нас шматок території. 

    - Ну так. 

    Задумалася.

    Джерело: блог Юрія Луканова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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