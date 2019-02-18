Росіяни кажуть, що проти війни, але не проти відгризти в України шматок території

Кажете, що політики винні у війні, а простий народ - ні?

Зупинила мене консьєржка з нашого будинку. Побачила мене в передачі на телебаченні і вирішила обговорити побачене. Каже:

- Це ж все політики винні у війні, а народ простий проти. Он у мене подруга в Росії, так вона каже, що війна їм не треба.

- Не політики, - відповідаю, - а політик один - він У Кремлі. Владімір Путін його звуть. Наші, якими б поганими вони не були, не хотіли війни. Ну а щодо того, що їхній народ не хоче війн, то соціологи кажуть, що 85 відсотків росіян підтримували закордонну політику Путіна.

- Та не може бути такого.

- А ви у своєї подруги, яка проти війни, запитайте «Чий Крим?».

- Крим їхній.

- Ну от бачте. Вона каже, що проти війни, але не проти відгризти в нас шматок території.

- Ну так.

Задумалася.

Джерело: блог Юрія Луканова

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