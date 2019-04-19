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    Думки вголос

    Скасування націоналізації «Приватбанку»: Коломойський встановлює свій контроль над Україною?

    • Юрій Луканов

      Журналіст

    • Розсилка
    Скасування націоналізації «Приватбанку»: Коломойський встановлює свій контроль над Україною?

    У разі перемоги Зеленського його ляльководи продовжать діяти нахабно і цинічно

    Про рішення судів по Привату та інших і події навколо нього. Звісно, у зв'язку з нинішньою критичною ситуацією, коли суди сказилися і приймають божевільні рішення, виникає сумнів: чи це не політтехнологія - якийсь договорняк між Коломойським і Порошенком, щоб залякати електорат і змусити його відмовитися підтрмувати Зеленського. Бо так просто такого не може бути, тому що такого не може бути ніколи і все це не просто так. І за цим стоїть якась змова. 

    Любителів все пояснювати всесвітньою змовою я не переконаю. А тим, хто схильний до критичнішого сприйняття, скажу: якщо уявити, що справді здійснюється політтехнологія, то вона б мала містити стільки складових, що так чи інакше інформація про це випливла б назовні. Неможливо приховати її за наявності стількох виконавців. Думаю, не варто пояснювати, чим закінчився б вихлюп такої інформації для організаторів подібного дійства. Вони миттєво викликали б народний гнів. Їм, щоб зберегти владу, просто довелося б встановлювати диктатуру, чого в нашій країні досягти практично неможливо. 

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    Тому, шановні друзі, ми просто спостерігаємо сценарій реалізації встановлення контролю над країною Коломойським та іншими подібними Портновими з Лукашами. Не можна виключати, що вони врахували повільний досвід Януковича і вирішили діяти ще до завершення виборів, адже великий розрив давав їм упевненість, що перемога у них в кишені. Суди, які, на жаль, більше не реформовані, ніж реформовані, таким чином перевзуваються, демонструючи лояльність новим господарям. У разі дійсної перемоги Зеленського його ляльководи продовжать діяти у тому ж напрямку нахабно і цинічно. Бо вони розуміють, що Зеленський не Янукович, запасу міцності в нього менше і треба стрімко використовувати час для провернення своїх справ, поки його рейтинг не обвалися, що може статся всього лише місяці за три.

    Джерело: блог Юрія Луканова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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