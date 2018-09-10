Україна стала суб'єктом геополітики і привернула на свою сторону найсильніші країни світу

Подивіться, що з Томосом робиться. Київ запустив процес, а Константинополь мочить Російську православну церкву вже самостійно

Непоєднувані речі поєднуються в головах наших деяких співвітчизників не менше, ніж у росіян. Тільки в них там велич у мозку, а в наших самоприниження. Коли вкотре чую,що на міжнародній арені все вирішується без Києва, за його спиною, а то й за його рахунок, то розумію, що це саме той випадок.

Уявити,що Київ може диктувати порядок денний світовим лідерам малоросійський мозок просто не здатен.

Тим часом, стосовно війни Захід нині цілковито на нашому боці. Він наполягає на тому, щоб було виведено війська з Донбасу і Крим був повернений у склад України. Хоча ще три роки тому учасники Нормандського процесу пропонували знайти компроміс за рахунок України. Ідею Києва із запровадження миротворчої місії ООН на Донбасі, яка була висунута Україною, підтримують всі світові лідери. Як це може поєднуватися з уявленнями про те, що Київ не є гравцем - я уявити собі не можу.

А подивіться, що з Томосом робиться. Київ запустив процес, а Константинополь мочить Російську православну церкву вже самостійно. Київ таки справді якоюсь мірою перестав бути гравцем. Він стоїть у стороні і радісно спостерігає за принижиенням свого ворога.

Так що Київ уже роки два як став суб'єктом міжнародної політики і зумів привернути на свою сторону найсильніші країни світу. Але малоросам живуть не фактами, а міфами.

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