Україні потрібно нарешті провести суд над комунізмом

Володимир В'ятрович

Одна з причин нашого нинішнього невизначеного стану полягає в тому, що у головах наших співвітчизників залишилися серпи і молоти, навіть у тих, хто не жив у СРСР.

Всіляко вітаю приєднання Volodymyr Viatrovych до Європейської солідарності. Останнім часом він відзначився тим, що провів майже безболісну декомунізацію. Тепер на наших вулицях не лишилося пам'ятників убивцям більшовикам, а радянські назви міст набули свого історичного коріння. Особисто мені найбільше подобаються Горішні Плавні:))

Він також добре відомий тим, що провів роботу і відкрив архіви КГБ. Такм чином мільйони бажаючих могли ознайомитися зі справами своїх предків, яких знищив сталінський НКВД. Я особисто мав нагоду написати статті про свого рідного діда і двоюрідного діда, розстріляних 1937 року.

Я би дуже хотів, аби Володимр Вятрович взяв на себе зобов'язання провести суд над комунізмом. Бо над нацизмом людство мало суд, над комунізмом - ні. Думаю, що одна з причин нашого нинішнього невизначеного стану полягає в тому, що у головах наших співвітчизників залишилися серпи і молоти, навіть у тих, хто не жив у СРСР.

Натхнення.

Джерело: блог Юрія Луканова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»