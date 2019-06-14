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    Думки вголос

    Україні потрібно нарешті провести суд над комунізмом

    • Юрій Луканов

      Журналіст

    • Розсилка
    Володимир В'ятрович - Україні потрібно нарешті провести суд над комунізмом
    Володимир В'ятрович

    Одна з причин нашого нинішнього невизначеного стану полягає в тому, що у головах наших співвітчизників залишилися серпи і молоти, навіть у тих, хто не жив у СРСР.

    Всіляко вітаю приєднання Volodymyr Viatrovych до Європейської солідарності. Останнім часом він відзначився тим, що провів майже безболісну декомунізацію. Тепер на наших вулицях не лишилося пам'ятників убивцям більшовикам, а радянські назви міст набули свого історичного коріння. Особисто мені найбільше подобаються Горішні Плавні:))

    Він також добре відомий тим, що провів роботу і відкрив архіви КГБ. Такм чином мільйони бажаючих могли ознайомитися зі справами своїх предків, яких знищив сталінський НКВД. Я особисто мав нагоду написати статті про свого рідного діда і двоюрідного діда, розстріляних 1937 року. 

    Я би дуже хотів, аби Володимр Вятрович взяв на себе зобов'язання провести суд над комунізмом. Бо над нацизмом людство мало суд, над комунізмом - ні. Думаю, що одна з причин нашого нинішнього невизначеного стану полягає в тому, що у головах наших співвітчизників залишилися серпи і молоти, навіть у тих, хто не жив у СРСР. 

    Натхнення.

    Джерело: блог Юрія Луканова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    історія Володимир В'ятрович Горішні Плавні СРСР
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