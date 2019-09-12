Відставка Болтона є поганою новиною для України

Джон Болтон

Болтон дуже нетерпимий до всяких тоталітарних режимів і завжди пропонує щодо них дуже жорсткий підхід

Прикра новина для України. Зненацька. Трамп звільнив свого радника з національної безпеки Джона Болтона. Він свого часу запросив його на роботу, бо той підтримував жорстку позицію Трампа щодо Ірану. Він був прихильником виходу США з ядерної угоди з Іраном. Нині ж у Болтона розхдодження з Трампом щодо його позиції по ПН Кореї, Афганістану тощо. Про Україну і Росію у повідомленнях не згадується.

Думаю, що річ у тим, що Болтон дуже нетерпимий до всяких тоталітарних режимів і завжди пропонує щодо них дуже жорсткий підхід. Зокрема, він радив Джорджу Бушу, в адміністрації якого працював, воювати проти Іраку. Так ось щодо Ірану у нього співпали з Трампом позиції. Але в інших випадках - ні. Бо Трамп аж ніяк не войовничий в сенсі війни гарячої. Він не хоче воювати. Він намагається домовитися з Пн Кореєю, вивести війська з Афганістану. Припускаю, що це не дуже подобається Болтону. Тому і мусив піти у відставку.



Для України відставка Болтона прикрість. Бо він є жорстким противником Росії. Він підтримував ідею вступу України до НАТО ще 2008 року.

Нагадаю, що у Трампа було два радники з національної безпеки - Майкл Флінн і Генрі МакМастер.

Джерело: блог Юрія Луканова

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