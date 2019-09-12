  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Юрій Луканов

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Відставка Болтона є поганою новиною для України

    • Юрій Луканов

      Журналіст

    • Розсилка
    Джон Болтон - Відставка Болтона є поганою новиною для України
    Джон Болтон

    Болтон дуже нетерпимий до всяких тоталітарних режимів і завжди пропонує щодо них дуже жорсткий підхід

    Прикра новина для України. Зненацька. Трамп звільнив свого радника з національної безпеки Джона Болтона. Він свого часу запросив його на роботу, бо той підтримував жорстку позицію Трампа щодо Ірану. Він був прихильником виходу США з ядерної угоди з Іраном. Нині ж у Болтона розхдодження з Трампом щодо його позиції по ПН Кореї, Афганістану тощо. Про Україну і Росію у повідомленнях не згадується.

    Думаю, що річ у тим, що Болтон дуже нетерпимий до всяких тоталітарних режимів і завжди пропонує щодо них дуже жорсткий підхід. Зокрема, він радив Джорджу Бушу, в адміністрації якого працював, воювати проти Іраку. Так ось щодо Ірану у нього співпали з Трампом позиції. Але в інших випадках - ні. Бо Трамп аж ніяк не войовничий в сенсі війни гарячої. Він не хоче воювати. Він намагається домовитися з Пн Кореєю, вивести війська з Афганістану. Припускаю, що це не дуже подобається Болтону. Тому і мусив піти у відставку.

    Для України відставка Болтона прикрість. Бо він є жорстким противником Росії. Він підтримував ідею вступу України до НАТО ще 2008 року.

    Нагадаю, що у Трампа було два радники з національної безпеки - Майкл Флінн і Генрі МакМастер.

    Джерело: блог Юрія Луканова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    США НАТО Дональд Трамп
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Ірина Фріз
    Ірина Фріз

    Міністр у справах ветеранів

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ