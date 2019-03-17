  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Юрій Луканов

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Втомилися від політики? Сходіть на мюзикл «Гуцулка Ксеня»

    • Юрій Луканов

      Журналіст

    • Розсилка
    Втомилися від політики? Сходіть на мюзикл «Гуцулка Ксеня»

    Cходіть, подивіться і послухайте. Побачите, що передвиборний маразм кудись відійшов на задній план

    Кого задовбали вибори з потоками фігні, яка ллється від кандидатів, сходіть на «Гуцулку Ксеню». Це мюзікл про гуцульське життя. Там «Дах Дотерз» співає - такий кумедно-фільклорний жіночий ансамбль. і не тільки він.

    Новітні часи «наживи і погоні за чистоганом» на нього дуже вплинули. Якщо раніше в нас оспівували романтичне, безкорисливе кохання, то тут мова про круту грошву. До Гуцульщини, яка тоді перебувала у складі Польщі, приїздять українці із США. Батько одного з них, помираючи, заповідав свій мільйонний спадок синові Ярославу, але за умови, що він приїде на його батьківщину і одружиться з щирою українкою, яка надихає в нього українського духу. Супроводжувати і полагодити цю справу мав брат покійного і відповідно дядько Ярка Михайло або ж Майк. Дія побудована на прагненнях Майка одружити Ярка, який упреся і не хоче одружуватися, бо ніхто йому не припав до смаку. 

    До речі, Ігор Цішкевич, який грає Майка-Михайла створив розкішний типаж діаспорного українця. Не скажу, що фільм розкішний. Там дехто грає ролі, а дехто лише проговорює текст. Але завдяки музиці «Дах Дотерз» на гуцульські і не тільки мотиви вийшло вельми весело. Якщо придиратися до сюжету,то там є повороти з незрозумілою мотивацією. Але що ви хочете від мюзіклу? 

    Коротше, сходіть і подивіться, точніше я би сказав - послухайте. Побачите, що передвиборний маразм кудись відійшов на задній план. 

    Джерело: блог Юрія Луканова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    вибори українці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Володимир Ар`єв
    Володимир Ар`єв

    Народний депутат

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ