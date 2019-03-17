Втомилися від політики? Сходіть на мюзикл «Гуцулка Ксеня»

Cходіть, подивіться і послухайте. Побачите, що передвиборний маразм кудись відійшов на задній план

Кого задовбали вибори з потоками фігні, яка ллється від кандидатів, сходіть на «Гуцулку Ксеню». Це мюзікл про гуцульське життя. Там «Дах Дотерз» співає - такий кумедно-фільклорний жіночий ансамбль. і не тільки він.

Новітні часи «наживи і погоні за чистоганом» на нього дуже вплинули. Якщо раніше в нас оспівували романтичне, безкорисливе кохання, то тут мова про круту грошву. До Гуцульщини, яка тоді перебувала у складі Польщі, приїздять українці із США. Батько одного з них, помираючи, заповідав свій мільйонний спадок синові Ярославу, але за умови, що він приїде на його батьківщину і одружиться з щирою українкою, яка надихає в нього українського духу. Супроводжувати і полагодити цю справу мав брат покійного і відповідно дядько Ярка Михайло або ж Майк. Дія побудована на прагненнях Майка одружити Ярка, який упреся і не хоче одружуватися, бо ніхто йому не припав до смаку.

До речі, Ігор Цішкевич, який грає Майка-Михайла створив розкішний типаж діаспорного українця. Не скажу, що фільм розкішний. Там дехто грає ролі, а дехто лише проговорює текст. Але завдяки музиці «Дах Дотерз» на гуцульські і не тільки мотиви вийшло вельми весело. Якщо придиратися до сюжету,то там є повороти з незрозумілою мотивацією. Але що ви хочете від мюзіклу?

Коротше, сходіть і подивіться, точніше я би сказав - послухайте. Побачите, що передвиборний маразм кудись відійшов на задній план.

Джерело: блог Юрія Луканова

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