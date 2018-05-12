За що голодує Савченко? За право вбити 400 тисяч людей?

Надія Савченко

Савченко - самозакохана особа, якій не дуже хочеться помирати

Жорстокий пост. Про голодування Надії Савченко. Сьогодні вона голодує 50-й день. Схудла на скількись кілограмів. Але вживає вітаміни, бо їй зробили операцію на зубі, а без вітамінів вживати антибіотики небезпечно.

Я читав її книжку, де вона описує своє голодування у російській в'язниці. З одного боку, це було нібито голодування, а з іншого - Надія, щоб не відкинути ноги, час від часу щось їла. Потім знову починала голодування. Ми пам'ятаємо, що з російської в'язниці вона повернулася аж ніяк не зморена від голоду. Чому вона зараз має поводитися інакше - я не знаю. Вона особа самозакохана і не думаю, що їй дуже хочеться помирати.

Але припустимо, що вона таки вирішила йти до кінця. Це був би правильний шлях. Наші політики перетворили його на шоу, на важіль тиску на владу. Вони голодують, а потім під тиском прохань громадськості відмовляються від голодування. Себто цей процес перетворився на якусь гру. Політик знає, що його проситимуть припинити голодування, прохачі знають, що політик прислухається до них. І ця гра повторюється вже не один раз.Така собі лицемірна вистава.



Тим часом, в історії є приклад, коли учасники голодування не поступилися принципами... Ірландці Бобі Седс і ще дев'ятеро його послідовників голодували у в'язниці на знак протесту проти політики Маргарет Тетчер. «Залізна леді» не відступилася і вони померли від виснаження. Це був той випадок, коли голодування було не грою. Це був їхній твердий вибір. І вони пошли до кінця.

Я не хочу, щоб Савченко помирала. Я не вірю в те, що вона це зробить. Але уявімо, що вона пішла до кінця. За що вона голодує? Наприклад, Ірландці боролися за свободу Північної Ірландії. А Савченко за шо? За те, щоб вбити 400 тисяч осіб? Так вона сама казала в записі. Їй Рубан підспівував - і репресії, репресії, репресії.Благородна мета, правда?

Біда в тому, що, якби з нею правда це сталося, то вона знову перетворилася б на народну героїню. Адже народу байдуже, що вона голодує за право його вбивати. Головне, що вона правильні гасла говорить, які народу подобаються.

І не кажіть мені, що вона це не серйозно, що вона на це не здатна. Я вкотре нагадаю вам про нібито клоунів Павла Губарєва і Дениса Пушиліна. Їх теж мало хто сприймав серйозно. А на їхніх клоунських плечах на Донбас зайшов Путін зі своїм рускім міром.

Якби їх пристрелили тоді, то, хто зна, може вдалося б уникнути понад 10 тисяч смертей наших співгромадян.

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