  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Юрій Луканов
    Думки вголос

    За що голодує Савченко? За право вбити 400 тисяч людей?

    • Юрій Луканов

      Журналіст

    • Сьогодні, 14:13
    • Розсилка
    <span>Надія Савченко</span>
    Надія Савченко

    Савченко - самозакохана особа, якій не дуже хочеться помирати

    Жорстокий пост. Про голодування Надії Савченко. Сьогодні вона голодує 50-й день. Схудла на скількись кілограмів. Але вживає вітаміни, бо їй зробили операцію на зубі, а без вітамінів вживати антибіотики небезпечно. 

    Я читав її книжку, де вона описує своє голодування у російській в'язниці. З одного боку, це було нібито голодування, а з іншого - Надія, щоб не відкинути ноги, час від часу щось їла. Потім знову починала голодування. Ми пам'ятаємо, що з російської в'язниці вона повернулася аж ніяк не зморена від голоду. Чому вона зараз має поводитися інакше - я не знаю. Вона особа самозакохана і не думаю, що їй дуже хочеться помирати. 

    Але припустимо, що вона таки вирішила йти до кінця. Це був би правильний шлях. Наші політики перетворили його на шоу, на важіль тиску на владу. Вони голодують, а потім під тиском прохань громадськості відмовляються від голодування. Себто цей процес перетворився на якусь гру. Політик знає, що його проситимуть припинити голодування, прохачі знають, що політик прислухається до них. І ця гра повторюється вже не один раз.Така собі лицемірна вистава.

    Тим часом, в історії є приклад, коли учасники голодування не поступилися принципами... Ірландці Бобі Седс і ще дев'ятеро його послідовників голодували у в'язниці на знак протесту проти політики Маргарет Тетчер. «Залізна леді» не відступилася і вони померли від виснаження. Це був той випадок, коли голодування було не грою. Це був їхній твердий вибір. І вони пошли до кінця. 

    Я не хочу, щоб Савченко помирала. Я не вірю в те, що вона це зробить. Але уявімо, що вона пішла до кінця. За що вона голодує? Наприклад, Ірландці боролися за свободу Північної Ірландії. А Савченко за шо? За те, щоб вбити 400 тисяч осіб? Так вона сама казала в записі. Їй Рубан підспівував - і репресії, репресії, репресії.Благородна мета, правда? 

    Читайте також

    Біда в тому, що, якби з нею правда це сталося, то вона знову перетворилася б на народну героїню. Адже народу байдуже, що вона голодує за право його вбивати. Головне, що вона правильні гасла говорить, які народу подобаються. 

    І не кажіть мені, що вона це не серйозно, що вона на це не здатна. Я вкотре нагадаю вам про нібито клоунів Павла Губарєва і Дениса Пушиліна. Їх теж мало хто сприймав серйозно. А на їхніх клоунських плечах на Донбас зайшов Путін зі своїм рускім міром.

    Якби їх пристрелили тоді, то, хто зна, може вдалося б уникнути понад 10 тисяч смертей наших співгромадян.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Надія Савченко Донбас Путін голодування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Слава Рабинович
    Слава Рабинович
    Дмитро Орєшкін
    Дмитро Орєшкін

    Російський політолог

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Сергій Грабовський
    Сергій Грабовський

    Політичний аналітик

    Наталя Малиновська
    Наталя Малиновська

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ