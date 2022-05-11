Еліксир політичного довголіття Леоніда Кравчука

Леонід Макарович пішов, не дочекавшись найбільшої Української перемоги

Помер Леонід Макарович Кравчук....

Здавалося, що він буде з нами завжди. Хвалити Бога, він був з нами довго. Як батько запізнілої дитини, він мусив мати довголіття, аби поставити на ноги новонароджену Українську державу.

На щастя, він встиг проводити її у доросле життя – війна з Росією довела, що ми стали нацією і зрілою Державою.

В масштабі новітньої історії, він став великою фігурою на піку своєї державницької діяльності, і чим далі, тим більш виразним, видатним, непересічним і необхідним для України він ставав. Леонід Макарович мав еліксир політичної вічності. Завдяки його тонкому відчуттю змін, ми здобули незалежну Українську державу, яку в 1991 році було філігранно витягнуто з лещат радянської імперії у мирний спосіб.

Кривавий сценарій був нашим імперським прокляттям, але він наздогнав Україну через 30 років, коли ми здатні дати відсіч.

Леонід Макарович пішов, не дочекавшись найбільшої Української перемоги. Але його потужна віра в те, що історія, справедливість і сам Бог на нашому боці, прискорить фінальний розгром імперії, яку він прирік на смерть у Біловезькій Пущі.

Висловлюю щирі співчуття родині Леоніда Макаровича – дружині Антоніні Михайлівні, сину Олександру та онукам.

Спочивайте з миром, Леоніде Макаровичу…Україні вас бракуватиме.

Джерело: блог Віктора Ющенка

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