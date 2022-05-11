Понад сотню авто, земельні ділянки й будівлі: суд арештував майно родичів Медведчука і Козака

Суд заборонив продавати та розпоряджатися майном родичів нардепів та наклав на нього арешт

Суд арештував понад сотню авто, земельні ділянки та будівлі родичів Медведчука й Козака

Личаківський районний суд Львова задовольнив клопотання слідчих Державного бюро розслідувань щодо арешту рухомого та нерухомого майна, яке належить підприємствам родичів народних депутатів від ОПЗЖ Віктора Медведчука й Тараса Козака. Про це йдеться у повідомленні ДБР.

Зазначається, що розмір статутного капіталу цих шести підприємств становить понад 80 мільйонів гривень. Родичі Медведчука й Козака підозрюються у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 364, ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України).

Суд заборонив продавати та розпоряджатися майном родичів нардепів та наклав на нього арешт. Зокрема, йдеться про три земельні ділянки, 11 нежитлових будівель та приміщень, серед них і приміщення площею майже 300 квадратних метрів у самому центрі Львова. Також арештовані 126 автомобілів, серед яких і легкові, і вантажівки КРАЗ та КАМАЗ.

«Надалі ДБР буде ініціювати передачу арештованого майна до Національного агентства з управління активами. Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура», – повідомили у ДБР.

Нагадаємо, на початку травня Служба безпеки у Києві затримала одного з лідерів громадської організації «Український вибір», керівником є Віктор Медведчук.

Раніше суд наклав арешт на рахунки підприємств родичів Медведчука та Козака.

Читайте також: Домогосподарка Медведчука виявилася мільйонеркою