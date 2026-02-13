Скандал з шоломом пам'яті. Страх перед правдою став вищим за олімпійські ідеали

Гераскевич свій вчинок зробив – тепер вибір за МОК

До Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету, особисто пані Керсті Ковентрі. ​Відкрите звернення.

Шановні панове!

​Я звертаюся до вас у час, коли світ знову опинився на роздоріжжі між цінностями та регламентами, між живою правдою та мертвою буквою паперу. Рішення про дискваліфікацію українського атлета Владислава Гераскевича на Зимових Олімпійських іграх 2026 року – це не просто помилка арбітражу. Це глибока, я б сказав, трагічна деформація самої суті олімпізму.

​Ви подивіться, що ви вчинили. Ви назвали «політичною пропагандою» обличчя вбитих українських спортсменів на шоломі нашого Гераскевича. Ви виставили ультиматум: або атлет зраджує пам’ять своїх полеглих братів і сестер, або він залишає трасу. І я хочу запитати вас: де тут спорт? Де тут мир? Де тут гідність?

​1. Професійна невідповідність вашого рішення

Ваша апеляція до 50-ї статті Олімпійської хартії у цьому контексті є абсолютно нікчемною. Вшанування пам'яті замордованих колег – це не ідеологія. Це акт найвищої людяності. Забороняючи це, ви де-факто стаєте на бік агресора, бо допомагаєте йому приховати злочин. Це – професійне безсилля перед лицем реальної трагедії.

​2. Справа нашого Гераскевича – справа всієї України

Владислав привіз до Мілана не політику. Він привіз туди розірване серце нашої нації. Кожне обличчя на його шоломі – це не «картинка», це життя, яке було відібране кулею чи ракетою. Коли ви вимагаєте «заклеїти» ці фотографії, ви вимагаєте від українців заклеїти свої рани, щоб вони не псували вам «свято спорту». Це фарисейство, якому немає виправдання.

​3. Про небезпечний прецедент

Сьогодні ви дискваліфікували атлета, але завтра історія дискваліфікує вас. Ви перетворили МОК на закриту канцелярію, де страх перед правдою став вищим за олімпійські ідеали. Ви кажете, що спорт «поза політикою», але своїм рішенням ви зробили його заручником найгіршого виду політики – політики умиротворення агресора.

​Панове члени комітету! Я закликаю вас: схаменіться. Поверніть собі зір і слух. Світ не складається з параграфів, він складається з вчинків. Владислав Гераскевич свій вчинок зробив – він вибрав Честь. Тепер вибір за вами: або ви залишаєтеся з бюрократичним холодом у серці, або ви визнаєте свою помилку і повертаєте Олімпійським іграм їхню душу.

Правда – вона як сонце. Ви можете спробувати закрити її своєю дискваліфікацією, але вона все одно зійде над Україною і над усім вільним світом.