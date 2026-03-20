Головна Думки вголос Віктор Ющенко
search button user button menu button
Віктор Ющенко Президент України (2005-2010)

Патріарх Філарет – людина-скеля, людина-епоха

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
20 березня на 98-му році життя відійшов у вічність Святійший патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет
фото: pomisna.info

​Сьогодні українське небо затягнуло глибокою тугою. Відійшов у вічність Патріарх Філарет – людина-скеля, людина-епоха, чиє життя стало живим втіленням нашої багатовікової боротьби за духовну свободу.

​Ми з вами маємо розуміти одну засадничу річ: постать Святійшого – це не просто сторінка церковної історії. Це фундамент нашої державної незалежності. Бо не може бути вільної держави без вільної душі, без своєї рідної Церкви, де молитва лунає мовою батьків, мовою землі, що нас зростила.

​Патріарх Філарет був тим сіячем, який у найважчі часи зневіри не побоявся вийти на ниву і кинути зерно надії. Він знав: правда – вона як сонце, її не закрити руками. Саме його залізна воля та незламна віра стали тим дороговказом, що привів нас до омріяного Томосу, до визнання нашої духовної самостійності в усьому православному світі.

Кажуть, що кожна людина – це цілий всесвіт. Всесвіт Патріарха був наповнений безмежною любов’ю до України. Він вчив нас бути господарями на своїй землі, вчив гідності та єдності.

Сьогодні ми схиляємо голови в глибокій скорботі. Мої щирі співчуття родині, близьким та всій повноті українського православ’я. Це велика втрата, але водночас – це момент істини, коли ми маємо ще міцніше триматися нашого коріння.

​Його земний шлях завершився, але справа його – невмируща. Вірю, що Господь прийме його світлу душу в оселях праведних.

Вічна пам’ять Великому Патріарху.

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Філарет смерть церква

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Віктор Ющенко

Скандал з шоломом пам'яті. Страх перед правдою став вищим за олімпійські ідеали
Нація пробудилася. Слова до Дня Незалежності
Формула вічної України. Якою вона має бути?
Україна попри війну залишається країною з безмежним потенціалом та сприятливим інвестиційним середовищем
Видатна постать, яка визначила хід історії. Пам'яті Ігоря Юхновського
Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua