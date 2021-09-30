Нацбанк переживає найкращі часи

Ми маємо 7 десятків комерційних банків, плюс 150 фінансових організацій

Зараз в історії Нацбанку найкращі часи з точки зору суверенності. Коли я проводив реформи банку – тоді виклики щодо політичного впливу ніяк не регулювалися. Зараз культура відносин до автономії Нацбанку радикально змінилася. Зараз ніхто не дозволить публічно показати голові Нацбанку чи правлінню, як треба діяти у питаннях іпотеки, кредитних ліній, ціни на гроші тощо. Таких речей давно немає.

На сьогодні ми маємо 7 десятків комерційних банків, плюс 150 фінансових організацій, які в різних частинах освоюють фінансовий ринок. З хорошою ліквідністю, математикою. Це все дає відповідь на те, чому ми маємо найкращу динаміку розвитку цього ринку, ніж будь-хто в Європі чи серед наших сусідів. Це говорить про те, що ми маємо високу школу, а з іншої – що ми маємо найбільшу у світі інтенсивність розвитку, що є куди цю школу прикласти.

На мою думку, цифровий платіжний ринок чекають іспити. Для Нацбанку найближчі років 5 одним із найглобальніших завдань буде навчитися механізму контролю фінансових установ. Це інтелектуальний виклик, який за 5 років освоять всі фінансові системи та інституції. Їм доведеться із комфорту, в якому вони працюють, вийти до серйозних обмежень.

Джерело: блог Віктора Ющенка

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