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    Аналітик спрогнозував падіння долара до річного мінімуму: коли це станеться

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    На початку року курс був 28,4 грн/$ - Аналітик спрогнозував падіння долара до річного мінімуму: коли це станеться
    На початку року курс був 28,4 грн/$
    Фото з відкритих джерел

    У жовтні долар опуститься до позначки 26,2 грн/$

    У жовтні 2021 року курс долара в Україні знизитися до річного мінімуму. Такий прогноз озвучив старший аналітик «Альпарі» Вадим Іосуб, повідомляє «Обозреватель».

    Експерт прогнозує, що в жовтні долар опуститься до позначки 26,2 грн/$.

    Якщо врахувати, що на початку року курс був 28,4 грн/$, то подібне падіння можна назвати річним рекордом.

    «Якщо бачення МВФ співпаде з баченням Мінфіну, в жовтні можна буде очікувати продовження тренду по зміцненню гривні. Долар до кінця місяця може торгуватися в діапазоні 26,2-26,7 грн», – зазначив аналітик.

    Національний банк України на середу, 29 вересня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,57 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на дев’ять копійок у порівнянні з попереднім показником.

    Кабінет міністрів прогнозує падіння обмінного курсу гривні щодо долара до 28,6 грн/дол. у наступному році.

    Згідно з прогнозом уряду, у 2021 році обмінний курс гривні до долара США очікується на рівні 28 грн/дол. з подальшим падінням до 28,6 грн/дол. у 2022 році.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що курс турецької ліри оновив рекордний мінімум відносно долара після рішення центробанку Туреччини знизити ключову ставку.

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    Теги: МВФ Національний банк курс валют США банк гривня
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    Аналітик спрогнозував падіння долара до річного мінімуму: коли це станеться