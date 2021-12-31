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    Думки вголос

    Надходить рік великих можливостей

    • Віктор Ющенко

      Президент України (2005-2010)

    •  glavcom.ua
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    Нам треба думати про життя і діяти задля життя. Задля наших дітей, жінок, батьків - Надходить рік великих можливостей
    Нам треба думати про життя і діяти задля життя. Задля наших дітей, жінок, батьків
    фото: facebook.com/president.ukraine

    У країні має з’явитися настрій піднесення

    Дорогий український народе, дорогі співвітчизники, на порозі нашого дому новорічна година.

    Минає 2021 рік. Я дуже хочу, щоб в цю мить кожен з нас глибоко, найглибше усвідомив: ми всі є часткою України, ми всі відповідальні за неї. У моєму серці спокій і впевненість за нас усіх.

    Я хочу сказати Вам прості і близькі слова. Це слова любові, вдячності і підтримки до кожного з вас: до знайомих і незнайомих, рідних і далеких – добрих, прекрасних людей, нашого народу, до якого належу серцем і душею, без якого не мислю свого життя.

    Сьогодні про найглибші переживання, про ставлення одне до одного маємо говорити всі – у наших сім’ях, у святкових товариствах, не забуваючи ні про кого, про жодне найсамотніше серце.

    Минув дуже складний рік. Прожито багато драм і радощів, але ми сильні, і ця добра і тверда сила продовжує наш шлях. Рік, що минає, дав багато надій і обіцянок. У році, що приходить, вони повинні стати практичним результатом.

    Я почав зі слів про ставлення одне до одного. Прості істини: любов, співпереживання, підтримка – вони головні, найголовніші.

    У країні має з’явитися настрій піднесення. У країні мусить постати культура дбайливого господаря, небайдужого до того, у якому стані його дім, під’їзд чи то вулиця. Цей господар кожен з Вас.

    Нам треба думати про життя і діяти задля життя. Задля наших дітей, жінок, батьків. Задля продовження роду, задля його здоров’я і його майбутнього.

    Ми здатні відновити правду про нашу історію. Ми здатні зрозуміти суть нашої приналежності до України. Ми здатні на глибші, добріші, толерантніші взаємні почуття. І про це треба говорити щодня і щодня діяти. Бо є наше з вами неповторне життя, є держава, є віра у наш успіх.

    Усе буде добре. Хай новорічний вітер понесе ці слова від Софії до Говерли, від Говерли до Криму, до нашого Сходу, до нашого Заходу, до нашого Півдня і нашої Півночі.

    Надходить рік великих можливостей. Я прошу у Господа міцного здоров’я, щастя і добра для кожного з вас, для кожного з нас, для наших сімей і нашого народу.

    Я вітаю Вас, мої дорогі співвітчизники, з Новим 2022 роком!

    Джерело: блог Віктора Ющенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Віктор Ющенко українці держава новорічні свята
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    Надходить рік великих можливостей