Надходить рік великих можливостей

Нам треба думати про життя і діяти задля життя. Задля наших дітей, жінок, батьків

Нам треба думати про життя і діяти задля життя. Задля наших дітей, жінок, батьків

У країні має з’явитися настрій піднесення

Дорогий український народе, дорогі співвітчизники, на порозі нашого дому новорічна година.

Минає 2021 рік. Я дуже хочу, щоб в цю мить кожен з нас глибоко, найглибше усвідомив: ми всі є часткою України, ми всі відповідальні за неї. У моєму серці спокій і впевненість за нас усіх.

Я хочу сказати Вам прості і близькі слова. Це слова любові, вдячності і підтримки до кожного з вас: до знайомих і незнайомих, рідних і далеких – добрих, прекрасних людей, нашого народу, до якого належу серцем і душею, без якого не мислю свого життя.

Сьогодні про найглибші переживання, про ставлення одне до одного маємо говорити всі – у наших сім’ях, у святкових товариствах, не забуваючи ні про кого, про жодне найсамотніше серце.

Минув дуже складний рік. Прожито багато драм і радощів, але ми сильні, і ця добра і тверда сила продовжує наш шлях. Рік, що минає, дав багато надій і обіцянок. У році, що приходить, вони повинні стати практичним результатом.

Я почав зі слів про ставлення одне до одного. Прості істини: любов, співпереживання, підтримка – вони головні, найголовніші.

У країні має з’явитися настрій піднесення. У країні мусить постати культура дбайливого господаря, небайдужого до того, у якому стані його дім, під’їзд чи то вулиця. Цей господар кожен з Вас.

Нам треба думати про життя і діяти задля життя. Задля наших дітей, жінок, батьків. Задля продовження роду, задля його здоров’я і його майбутнього.

Ми здатні відновити правду про нашу історію. Ми здатні зрозуміти суть нашої приналежності до України. Ми здатні на глибші, добріші, толерантніші взаємні почуття. І про це треба говорити щодня і щодня діяти. Бо є наше з вами неповторне життя, є держава, є віра у наш успіх.

Усе буде добре. Хай новорічний вітер понесе ці слова від Софії до Говерли, від Говерли до Криму, до нашого Сходу, до нашого Заходу, до нашого Півдня і нашої Півночі.

Надходить рік великих можливостей. Я прошу у Господа міцного здоров’я, щастя і добра для кожного з вас, для кожного з нас, для наших сімей і нашого народу.

Я вітаю Вас, мої дорогі співвітчизники, з Новим 2022 роком!

Джерело: блог Віктора Ющенка

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