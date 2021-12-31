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    «Святкуйте, ми прикриємо!». Воїни на Донбасі зворушливо привітали зі святами (відео)

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    Військовослужовці стоять на захисті України від російських окупантів - «Святкуйте, ми прикриємо!». Воїни на Донбасі зворушливо привітали зі святами (відео)
    Військовослужовці стоять на захисті України від російських окупантів
    фото: скріншот із відео

    Військовослужбовці побажали Україні миру та перемоги

    Напередодні Нового року та Різдва воїни операції Об'єднаних сил привітали українців з прийдешніми святами. Відео опубліковано на сторінці ООС у Facebook.

    Військовослужбовці вітали громадян України, бажаючи миру, тепла, щастя, здоров’я, наснаги та віри в нашу перемогу.

    «Ми – українці, я пишаюся тим, що я українець. Бажаю нам миру та спокою над нашим небом», – сказав один із воїнів.

    Боєць із позивним «Чорний прапор» зазначив: «Рік, який минає, був складним. Я думаю, що наступний рік принесе нам тільки радість, щастя та мир над головою нам та нашим сім’ям».

    Також військові не забули і про дітей та побажали їм успіхів у навчанні.

    Нагадаємо, упродовж минулої доби, 30 грудня, з боку російсько-окупаційних військ на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

    Як повідомлялося, за даними аналітиків, Росія продовжує перекидати війська до кордону з Україною, також збільшуються вже виявлені табори.

    Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що Росія фізично не може зараз здійснити масштабне вторгнення на територію України.

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    Теги: Донбас українці військові Україна новорічні свята Операція Об’єднаних сил
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    «Святкуйте, ми прикриємо!». Воїни на Донбасі зворушливо привітали зі святами (відео)