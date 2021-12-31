«Святкуйте, ми прикриємо!». Воїни на Донбасі зворушливо привітали зі святами (відео)

Військовослужовці стоять на захисті України від російських окупантів

Військовослужбовці побажали Україні миру та перемоги

Напередодні Нового року та Різдва воїни операції Об'єднаних сил привітали українців з прийдешніми святами. Відео опубліковано на сторінці ООС у Facebook.

Військовослужбовці вітали громадян України, бажаючи миру, тепла, щастя, здоров’я, наснаги та віри в нашу перемогу.

«Ми – українці, я пишаюся тим, що я українець. Бажаю нам миру та спокою над нашим небом», – сказав один із воїнів.

Боєць із позивним «Чорний прапор» зазначив: «Рік, який минає, був складним. Я думаю, що наступний рік принесе нам тільки радість, щастя та мир над головою нам та нашим сім’ям».

Також військові не забули і про дітей та побажали їм успіхів у навчанні.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 30 грудня, з боку російсько-окупаційних військ на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як повідомлялося, за даними аналітиків, Росія продовжує перекидати війська до кордону з Україною, також збільшуються вже виявлені табори.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що Росія фізично не може зараз здійснити масштабне вторгнення на територію України.