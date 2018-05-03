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    Думки вголос

    Над військами Путіна нависла загроза. Як Україні допоможе нова зброя

    Про важливість комплексів Javelin
    Передача Javelin Україні – це рішення, яке має як політичну, так і військову складові. З точки зору політичної складової це перша ознака того, що в Україну може постачатися технологічне озброєння. Раніше щодо цього були певні обмеження. Думаю, що європейські країни звернуть увагу на цей крок Сполучених Штатів. Адже це перший приклад
    • Сергій Згурець

      Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express

    • Сьогодні, 12:13
    • Розсилка

    Про важливість комплексів Javelin

    Передача Javelin Україні – це рішення, яке має як політичну, так і військову складові. З точки зору політичної складової це перша ознака того, що в Україну може постачатися технологічне озброєння. Раніше щодо цього були певні обмеження. Думаю, що європейські країни звернуть увагу на цей крок Сполучених Штатів. Адже це перший приклад постачання озброєння, яке може виконувати бойові функції на полі бою. Раніше ми обмежувалися отриманням комплексів електронної боротьби і систем зв’язку від США. Постачання Javelin свідчить, що позиція Сполучених Штатів стає більш позитивною з точки зору постачання зразків озброєнь з бойовими потужностями.

    Якщо ми говоримо про військові справи, то тепер Javelin будуть доповненням до тих протитанкових комплексів, які виготовляє український оборонно-промисловий комплекс.

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    Якщо врахувати певні особливості комплексу Javelin, який може знищувати цілі противника зверху, думаю, що насамперед його використовуватимуть сили спеціальних операцій та мобільні десантні війська на загрозливих напрямках. Думаю, що саме ці частини першими отримають нові комплекси.

    У цілому отримання комплексів Javelin дозволить створити гнучку [тактику] реакції на можливі загрози з боку Російської Федерації, якщо вона використовуватиме важку чи середню бронетехніку, щоб забезпечити переваги на полі бою. З огляду на те, що ніхто не знає, де саме використовуватимуть ці комплекси, це створить значні ризики для противника, оскільки він переживатиме, що Javelin використовуватимуть всюди.

    Думаю, Росія тепер використовуватиме пропагандистську складову. Побачимо, чи наважаться вони на якісь наступальні військові дії.

    Джерело: Апостроф

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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