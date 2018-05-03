Порошенко заявив, що світ підтримує ідею автокефалії Української церкви
- Сьогодні, 06:26
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Президент наголосив, що він «категоричний противник втручання держави в церковні справи»
Президент Петро Порошенко заявляє, що ідея надання Україні Томосу про автокефалію Української православної церкви має підтримку у світі.
Про це він сказав членам Ради національної безпеки і оборони, інформуючи про хід переговорів зі Вселенським Патріархом Варфоломієм, повідомляє прес-служба президента
«Ви бачите, що ця ініціатива знайшла дуже активну підтримку в світі – наша українська діаспора, політичні діячі, церковні ієрархи підтримали цю ініціативу», – заявив Порошенко.
Він подякував депутатам, які підтримали звернення президента до патріарха Варфоломія.
«Хотів би ще раз наголосити, що це аж ніяк не є втручанням держави у церковні справи. Наголошую ще раз, що я категоричний противник втручання держави в церковні справи», – запевнив Порошенко.
«Особливо, коли ця держава іноземна. Особливо, коли це країна-агресор. Особливо, коли оголошення української території канонічною територією церкви іншої держави. Це і є зазіхання на нашу територіальну цілісність», – додав він.
На думку президента, «українці вибороли своє право на помісну автокефальну церкву».
«І сьогодні ми дуже сподіваємося, що Його Всесвятість Вселенський Патріарх докладе зусиль і після проведення консультацій, які зараз відбуваються, вони будуть схвалені Синодом, і цей процес буде завершений наданням Україні Томосу», – сказав Порошенко.
Він закликав українців «боротися і молитися», щоб це якнайскоріше відбулося.
Нагадаємо, у квітні президент України Петро Порошенко заявив, що Вселенський патріархат розпочинає процедури, необхідні для надання автокефалії українській православній церкві.
Порошенко розраховує, що таке рішення ухвалять до 1030-річчя Хрещення України-Русі.
До слова, Порошенко під час візиту до Туреччини у великодні свята провів зустріч зі Вселенським Патріархом Варфоломієм І.
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