Порошенко заявив, що світ підтримує ідею автокефалії Української церкви

Президент наголосив, що він «категоричний противник втручання держави в церковні справи»

Президент Петро Порошенко заявляє, що ідея надання Україні Томосу про автокефалію Української православної церкви має підтримку у світі. Про це він сказав членам Ради національної безпеки і оборони, інформуючи про хід переговорів зі Вселенським Патріархом Варфоломієм, повідомляє прес-служба президента «Ви бачите, що ця ініціатива



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Главком Петро Порошенко

Президент наголосив, що він «категоричний противник втручання держави в церковні справи»

Президент Петро Порошенко заявляє, що ідея надання Україні Томосу про автокефалію Української православної церкви має підтримку у світі.

Про це він сказав членам Ради національної безпеки і оборони, інформуючи про хід переговорів зі Вселенським Патріархом Варфоломієм, повідомляє прес-служба президента

«Ви бачите, що ця ініціатива знайшла дуже активну підтримку в світі – наша українська діаспора, політичні діячі, церковні ієрархи підтримали цю ініціативу», – заявив Порошенко.

Він подякував депутатам, які підтримали звернення президента до патріарха Варфоломія.

«Хотів би ще раз наголосити, що це аж ніяк не є втручанням держави у церковні справи. Наголошую ще раз, що я категоричний противник втручання держави в церковні справи», – запевнив Порошенко.

«Особливо, коли ця держава іноземна. Особливо, коли це країна-агресор. Особливо, коли оголошення української території канонічною територією церкви іншої держави. Це і є зазіхання на нашу територіальну цілісність», – додав він.

На думку президента, «українці вибороли своє право на помісну автокефальну церкву».

«І сьогодні ми дуже сподіваємося, що Його Всесвятість Вселенський Патріарх докладе зусиль і після проведення консультацій, які зараз відбуваються, вони будуть схвалені Синодом, і цей процес буде завершений наданням Україні Томосу», – сказав Порошенко.

Він закликав українців «боротися і молитися», щоб це якнайскоріше відбулося.

Нагадаємо, у квітні президент України Петро Порошенко заявив, що Вселенський патріархат розпочинає процедури, необхідні для надання автокефалії українській православній церкві.

Порошенко розраховує, що таке рішення ухвалять до 1030-річчя Хрещення України-Русі.

До слова, Порошенко під час візиту до Туреччини у великодні свята провів зустріч зі Вселенським Патріархом Варфоломієм І.

Читайте також:

Православна революція. Чи встигне патріарх Варфоломій змінити історію?

Опоблок заМИРоточив. Таємна місія православного олігарха Новинського

Олександр Саган: Помісна церква – нині це життєва необхідність для України

Спростування тверджень Московського Патріархату щодо надання Томосу про автокефалію