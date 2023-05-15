Авіатроща в Брянській області. Невизначеність сіє паніку в РФ

Відсутність офіційних підтверджень причин авіатрощи в Брянській області сприяє поширенню паніки серед росіян

Успіхи українських військових на Бахмутському напрямку

Цей тиждень приніс нам багато позитивних новин. Насамперед це вдалі контратаки наших військ під Бахмутом і відступ ворога на південному й північному флангах навколо міста вкупі із загибеллю під Кліщіївкою командира російської бригади та заступника командира корпусу. Сьогодні Міноборони України повідомило, що в неділю 14 травня Сили оборони захопили понад десять позицій РФ на околицях Бахмута й зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського, узяли в полон окупантів. Проте ворог продовжує жорстко огризатися, тому на цій ділянці фронту й особливо в місті вкрай складно.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Надання Україні нової зброї

З приводу інших новин – це передача Україні нових озброєнь від Великої Британії, де крилаті ракети Storm Shadow уже почали свою справедливу місію цього тижня, і Німеччини. Під час сьогоднішнього візиту Володимира Зеленського до Берліна ФРН заявила про пакет допомоги на суму 2,7 млн євро. Це надзвичайно потужно. До пакета належать постачання танків Leopard-1, 20 БМП Marder, 15 зенітних систем Gepard, які достатньо ефективно використовують проти атакувальних дронів противника. Головне – це чотири батареї ЗРК IRIS-T зі значною кількістю ракет. Пакет точно віддзеркалює наші потреби щодо посилення ППО, зміцнення бригад, які готуються до контрнаступу.

Масова авіатроща в Брянській області

У Брянській області 13 травня знищили два спеціалізовані гелікоптери Мі-8 ТПР, один фронтовий бомбардувальник Су-34 і винищувач Су-35. Усі екіпажі загинули. Це сталося за 40 км від кордону з Україною, у тилу РФ. Були згадки про п’ятий гелікоптер від речника Повітряних сил Юрія Ігната. Він зазначив, що ця авіагрупа била по Україні керованими авіабомбами з півночі Брянської області. Проте наші Повітряні сили не пояснили причин масового літакопаду по РФ. Хіба що зазначили, що росіяни нарвалися на неприємності. З боку Міноборони РФ немає офіційного повідомлення, що породило купу версій, зокрема про роботу українських ЗРК, які зробили засідку на літаки Росії. Або кордон перейшли ДРГ України, які знищили російські літаки. Або це був дружній вогонь розрахунку “Панцира” РФ. Невизначеність, що саме трапилось у Брянській області, лише сприяє поширенню паніки серед росіян. Це дуже добре.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ситуація на Бахмутському напрямку

Михайло Самусь розповів, що з того моменту, коли частина українських експертів і політиків говорила, що Бахмут треба залишати й вигідніше відійти на нові позиції, було очевидно, що командування й особисто генерал Сирський вважають по-іншому та мають план, як цю оборону провести грамотно, щоб перетворити Бахмут на пастку, коли настане час і українські війська перехоплять ініціативу, почнуть працювати проактивно, ідучи на фланги й обрізаючи комунікації для РФ.

Саме це ми зараз і спостерігаємо: ініціатива очевидно перейшла до українців. Вагнерівці та регулярні війська РФ продовжують руйнувати місто, намагаються витіснити українські війська та формально оголосити про окупацію всього Бахмута. Пригожин називає 85 - 95%, але очевидно, що це абсолютно не відповідає дійсності. Поки росіяни намагаються рухатись у самому місті, на флангах поширюється тенденція обрізання комунікацій і можливостей РФ тримати оборону. Може статися так, що війська в Бахмуті будуть вимушені або виходити з міста, або опиняться в оточенні. За словами Михайла Самуся, Пригожин формує нові наративи, говорить, що російська армія не справляється. Уже кілька разів морально знищував головнокомандувача ЗС РФ, начальника генштабу й міноборони. Пригожин є лише спікером проєкту ПВК Вагнера, але все набагато ширше, комплексніше. Цим проєктом, зокрема, може керувати адміністрація Путіна, тому що неможливо допустити, що в РФ раптом з’являються амбітні люди на кшталт Пригожина та створюють свої ПВК. Коли відкрито посилають міністра оборони, це має бути хтось вищий за міністра. У системі РФ це лише адміністрація Путіна. Зараз ідеологічний вакуум, який до останнього наповнювали священною війною з НАТО, нацистами, сатаністами, починає заповнюватися турбопатріотичною справедливістю. Нові конструкції лягають на ґрунт, створений пропагандою РФ. Коли пропаганда почне формувати такі конструкції, можна говорити про повну перемогу цього крила. В АП намагаються гратися з різними ідеологічними напрямами та не допускають переваги якогось із них. Нам не вдасться зайти зі своїми ідеями. Є люди в РФ, які дослухаються до України, але більшість росіян не можуть уявити падіння їхньої імперії. Михайло Самусь вважає, що, імовірніше, Росія на кілька десятиліть перетвориться на тиранію фашистського типу з використанням останніх технологій, ШІ, ніж на демократію.

Подальші відносини Заходу з РФ

Наших союзників лякає перспектива розпаду РФ. Вони кажуть, що СРСР непрогнозовано розвалився, це несло ризики, проблеми. Можливо, для Заходу перехід РФ за кілька десятиліть до наступної трансформації є більш бажаним, адже зараз вони не готові до неї. Якщо Путін зникає, то чи є в РФ передумови до демократичного розвитку. За умови посилення та руйнації режиму на поверхню вилізуть недемократичні сили, неліберальні політики. Це будуть вихідці з КДБ, ФСБ, ГРУ, Генштабу, які намагатимуться встановити свої порядки. Захід не має ідей, як спілкуватися з наступниками фашистської РФ, але ця «чорна» Росія має бути ізольована від цивілізованого світу. КНР використовуватиме її як базу для своїх ресурсів, а для ЄС, США й України її треба виключити з усіх цивілізованих ланок економіки, культури, інформації. Тоді, можливо, відразу не отримаємо компенсацій, адже навряд чи диктатори співпрацюватимуть з Україною чи Заходу. Але й без цього ми правильно розвиватимемося.

Алгоритм використання Storm Shadow

Олег Катков зазначив, що все вказує на те, що Storm Shadow усе-таки використовують на фронті. Бавовна й руйнації в тимчасово окупованому Луганську свідчать про те, що це була потужна бойова частина. У Storm Shadow 450 кг вибухівки, що вдвічі більше, ніж в ATACMS. Перший снаряд пробиває бетон і будь-яке укриття, потім влітає бойова частина. Вартість ракети доволі висока: у 2011 році вона становила приблизно 850 тис. євро, а на початку 20-х років, за непідтвердженою інформацією, – 1,3-1,4 млн євро. Зараз британська преса писала про 2 млн фунтів, тобто близько 2,3 млн євро. Тисяч одиниць Storm Shadow в Україні ніколи не буде, тому що в 90-х Велика Британія для себе замовила до 1 тис. штук, Франція – 500 Scalp, Італія – 200 одиниць. Для України ці ракети не тільки дорогі, але і їх не буде тисячами. Кожна ціль має бути вибрана. Уражені об’єкти в Луганську повністю відповідають такому критерію. Вочевидь, ідеться про авіаплатформу - це ще одна перевага над ATACMS, HIMARS, які прив’язані до певного операційного району. Для його переміщення треба витратити значний час. У листопаді 2022 року говорили, що ракети інтегровують під крило бомбардувальника Су-24. Такий літак може працювати на трьох різних напрямках за день Це буде звичайною практикою. Су-24, який має можливості щодо озброєності, пілонів, проведення низьковисотного надзвукового польоту, є доволі ефективним носієм Storm Shadow.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Додаткове озброєння до Storm Shadow. РФ опублікувала уламки ADM-160. Це 46-кілограмова ракета, яка складається з двигуна та пристрою, який імітує з маленької ракети інший літальний апарат.

Він може видавати себе за крилату ракету, винищувач, стратегічний бомбардувальник.

Такі ракети розроблені в США та призначені для викриття позицій ворожої ППО, фіксувати їхню роботу, створення хибних цілей і збільшення навантаження для противника. Якщо уламки знайшли в Луганську, тобто на великій відстані, через аналоговнєтні ЗРК, то є питання щодо цих зенітно-ракетних комплексів.

Ідеться про успішні дії Брянської ППО, яка за стислий час знищила мінімум чотири, а швидше за все – п’ять бортів, зокрема до трьох вертольотів, Су-34, Су-35. І це майже за півсотні км від кордону з Україною. Питання в РФ, яке відбулося. Це все на тлі правильного мовчання, адже росіяни не розуміють, що відбувається. Це наганяє на них іще більше страху. Росіяни діяли безкарно, поза межами ураження ЗРК. В авіагрупи два специфічні вертольоти - Мі-8 МТПР-1, які є гелікоптерами РЕБ і складаються з потужного комплексу, який ставить рупори та глушить, за публічними джерелами РФ, будь-яку РЛС. На Су-34, Су-35 є контейнери, які мають заглушити будь-яку РЛС, створити величезну кількість хибних цілей на радарах ППО противника. Тоді літаки ці не уразливі. За короткий час усю авіагрупу знищили. Питання полягає в тому, чим. Можна лише привітати розрахунки Брянської ППО.