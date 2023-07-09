Питанням тим, хто хоче обміняти частину території та суверенітет на мир
Сподіватися досягти миру з Московією шляхом втрати території, суверенітету – так само безглуздо, як домовлятися з акулою
Тим аналітикам і політикам, які радять «змиритися» з втратою частини території та суверенітету «в обмін на мир» – хочеться поставити питання:
Грузія де-факто втратила значну частину території. Так само вона втратила значну частину суверенітету, маючи прокремлівське правління. Саме це і пропонують зробити нам.
Грузія має мир?!
Чи має мир Молдова, яка десятиліттями мала відверто союзну Кремлю владу і навіть близько не мала такого ставлення до «ПМР», як Україна – до окупованих районів Донбасу?
Чи досягла миру Вірменія, залишаючись десятиліттями найбільш інтегрованою з Московією країною регіону?
Де там ще Кремль займався миротворчістю? Сирія? Африканські країни?
То де і в чому логіка очікувати від імперії зла чогось іншого щодо України?
Сподіватися досягти миру з Московією шляхом втрати території, суверенітету чи укладання союзів – так само безглуздо, як домовлятися з акулою.
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