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Бахмутський напрямок: Сили оборони просуваються, росіяни у пастці (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Бахмутський напрямок: Сили оборони просуваються, росіяни у пастці (відео)
Сили оборони продовжують просуватися вперед
фото ілюстративне

Снайпер з 1200 м одним пострілом знищив ворога

Сили оборони продовжують просуватися вперед біля Бахмута, а російські загарбники місцями опиняються в пастці. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський у Телеграмі.

«Бахмутський напрямок. Маємо успіхи, Сили оборони продовжують просуватися вперед, а ворог місцями опиняється в пастці», – наголосив командувач.

Сирський також показав відео «чудової роботи групи «Привид» Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Працює снайпер з позивним «Альфа». З 1200 м він одним пострілом знищив ворога».

Під час роботи снайпера за групою полював ворожий БПЛА, який також вдалося збити, підкреслив командувач.

Раніше повідомлялося, що cитуація на півдні залишається досить складною, росіяни в очікуванні контрнаступу,  намагаються обстрілювати населені пункти вздовж лінії фронту,  у деяких окупантів діагностовано холеру.

Триває 501-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Теги: снайпер ворог полковник росіяни Бахмут війна

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