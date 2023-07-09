Бахмутський напрямок: Сили оборони просуваються, росіяни у пастці (відео)
Снайпер з 1200 м одним пострілом знищив ворога
Сили оборони продовжують просуватися вперед біля Бахмута, а російські загарбники місцями опиняються в пастці. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський у Телеграмі.
«Бахмутський напрямок. Маємо успіхи, Сили оборони продовжують просуватися вперед, а ворог місцями опиняється в пастці», – наголосив командувач.
Сирський також показав відео «чудової роботи групи «Привид» Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Працює снайпер з позивним «Альфа». З 1200 м він одним пострілом знищив ворога».
Під час роботи снайпера за групою полював ворожий БПЛА, який також вдалося збити, підкреслив командувач.
Раніше повідомлялося, що cитуація на півдні залишається досить складною, росіяни в очікуванні контрнаступу, намагаються обстрілювати населені пункти вздовж лінії фронту, у деяких окупантів діагностовано холеру.
Триває 501-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.
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