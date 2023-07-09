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Росія організовує експорт вкраденої в Україні сільськогосподарської продукції до Китаю

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росія організовує експорт вкраденої в Україні сільськогосподарської продукції до Китаю
Росія вивозить викрадені зернові з тимчасово окупованих територій України в Сирію та Туреччину
фото з відкритих джерел

В умовах накладених на Росію санкцій за розв’язання війни проти України, ключовим експортером для Росії залишається Китай

Росія впроваджує на захоплених підприємствах програмне забезпечення, яке дозволить їй експортувати до Китаю сільськогосподарську продукцію з окупованих територій України. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«На підконтрольних окупантам підприємствах з виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції (особливо зернових) здійснюється впровадження автоматизованих систем федеральної служби ветеринарного та фітосанітарного нагляду (відомої як «Россельхознадзор»). Пакет програм включає підсистеми «Аргус», «Цербер», «Меркурій» (ветеринарний контроль), «Веста» (фітосанітарний). Дані програмні засоби призначені для автоматизації процесу збору та аналізу інформації про сільськогосподарські товари, що будуть експортуватись за межі країн-членів Євразійського союзу», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в умовах накладених на Росію санкцій за розв’язання війни проти України, ключовим експортером для неї залишається Китай. На даний час Росія активно вивозить під виглядом власного врожаю викрадені з України зернові в Сирію та Туреччину. Запровадження даних програм дозволить їй розширити географію експорту награбованого до Китаю.

Раніше повідомлялося, що окупаційна адміністрація Маріуполя вже розробила план «евакуації» з міста колаборантів. Ці плани передбачають вивезення до РФ колаборантів, документації та найбільш цінного майна. Також повідомляється, що в порту окупованого Маріуполя прискорюються вантажні операції, зокрема, з вивезення зерна.

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Теги: росія санкції експорт Китай Порту

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