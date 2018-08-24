Як вороги автокефалії для Української церкви поширюють свої фейки
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Розсилка
Коли читатимете «шеф, фсьо прапала, гіпс снімают, клієнт уєзжаєт» - згадайте історію з Константинопольською делегацією, яка «в Київ не приїде»
Якщо хтось встиг забути, то хочу нагадати, як старанно, за чималі гроші (судячи з частоти публікацій та кількості сайтів для їх поширення) в середині липня аудиторію намагалися переконати, що «Константинопольська делегація не поїде в Київ на святкування 1030-ліття Хрещення Руси».
І банерну рекламу цій дезинформації купляли, і повторювали то в Україні, то в Московії, то на помийних сайтах, то на більш «респектабельних».
А що вийшло?
Так, делегація на святкування 1030-ліття Хрещення Руси не поїхала. У Москву не поїхала. І до Московського патріархату в Україні - не поїхала.
А поїхала, як і планувалося - до Києва, на запрошення Президента. І здійснила все, для чого її тут очікували.
Тому коли читатимете зараз «шеф, фсьо прапала, гіпс снімают, клієнт уєзжаєт» - згадайте історію з Константинопольською делегацією, яка «в Київ не приїде».
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Джерело: блог Єпископа Євстратія