Як вороги автокефалії для Української церкви поширюють свої фейки

Петро Порошенко та делегація Вселенського Патріархату.

Коли читатимете «шеф, фсьо прапала, гіпс снімают, клієнт уєзжаєт» - згадайте історію з Константинопольською делегацією, яка «в Київ не приїде»

Якщо хтось встиг забути, то хочу нагадати, як старанно, за чималі гроші (судячи з частоти публікацій та кількості сайтів для їх поширення) в середині липня аудиторію намагалися переконати, що «Константинопольська делегація не поїде в Київ на святкування 1030-ліття Хрещення Руси».

І банерну рекламу цій дезинформації купляли, і повторювали то в Україні, то в Московії, то на помийних сайтах, то на більш «респектабельних».

А що вийшло?

Так, делегація на святкування 1030-ліття Хрещення Руси не поїхала. У Москву не поїхала. І до Московського патріархату в Україні - не поїхала.

А поїхала, як і планувалося - до Києва, на запрошення Президента. І здійснила все, для чого її тут очікували.

Тому коли читатимете зараз «шеф, фсьо прапала, гіпс снімают, клієнт уєзжаєт» - згадайте історію з Константинопольською делегацією, яка «в Київ не приїде».

Читайте також: Без паніки! Томос буде

Джерело: блог Єпископа Євстратія

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»