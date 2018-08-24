  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Єпископ Євстратій (Зоря)

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Як вороги автокефалії для Української церкви поширюють свої фейки

    • Єпископ Євстратій (Зоря)

      Секретар Священного Синоду УПЦ КП

    • Розсилка
    <span>Петро Порошенко та делегація Вселенського Патріархату.</span> - Як вороги автокефалії для Української церкви поширюють свої фейки
    Петро Порошенко та делегація Вселенського Патріархату.

    Коли читатимете «шеф, фсьо прапала, гіпс снімают, клієнт уєзжаєт» - згадайте історію з Константинопольською делегацією, яка «в Київ не приїде»

    Якщо хтось встиг забути, то хочу нагадати, як старанно, за чималі гроші (судячи з частоти публікацій та кількості сайтів для їх поширення) в середині липня аудиторію намагалися переконати, що «Константинопольська делегація не поїде в Київ на святкування 1030-ліття Хрещення Руси».

    І банерну рекламу цій дезинформації купляли, і повторювали то в Україні, то в Московії, то на помийних сайтах, то на більш «респектабельних».

    А що вийшло?

    Так, делегація на святкування 1030-ліття Хрещення Руси не поїхала. У Москву не поїхала. І до Московського патріархату в Україні - не поїхала.

    А поїхала, як і планувалося - до Києва, на запрошення Президента. І здійснила все, для чого її тут очікували.

    Тому коли читатимете зараз «шеф, фсьо прапала, гіпс снімают, клієнт уєзжаєт» - згадайте історію з Константинопольською делегацією, яка «в Київ не приїде».

    Читайте також: Без паніки! Томос буде

    Джерело: блог Єпископа Євстратія

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Всеправославний Собор релігія православна церква томос
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Оксана Забужко
    Оксана Забужко

    Українська поетеса, письменниця, літературознавець, публіцист

    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Назарій Заноз
    Назарій Заноз

    Політичний оглядач, публіцист

    Тетяна Острікова
    Тетяна Острікова

    Народний депутат

    Олександр Турчинов
    Олександр Турчинов

    Секретар Ради національної безпеки і оборони України

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ