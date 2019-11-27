Адвокатка родин Небесної сотні розповіла, коли можуть відновитися розслідування справ Майдану



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Адвокатка родин Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська

Закревська підкреслила, хоча фактично слідство тимчасово зупинено, але юридичні терміни у справах спливатимуть

Адвокатка родин Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська заявила, що навіть якщо депутати проголосують за правку для розслідування справ Майдану 3 грудня, самі розслідування зможуть відновитися лише у другій половині січня 2020 року.

«Сьогодні (26 листопада — ред.) була зустріч у Кабміні з прем'єрміністром Олексієм Гончаруком, потерпілими й родинами загиблих (на Майдані — ред.) та ще частиною Кабміну. Гончарук 3 грудня обіцяє голосування. Вони не розглядають питання позачергового засідання», — сказала Закревська.

Вона додала, що, за словами Гончарука, депутати мають не тільки створити управління у справах Майдану в ДБР, а й збільшать чисельність слідчих.

«Виявляється у відділі 25 штатних одиниць. Це абсолютний мізер, щонайменше 60-70 слідчих має бути у цьому управлінні», — зазначила адвокатка.

За її словами, якщо за правку проголосують 3 грудня, за тиждень її підпише президент, то до кінця року буде створене управління, в яке перейдуть слідчі.

«У найкращому варіанті слідчі дії відновлюються у січні. А там Різдво, тому з другої половини січня. Частково це певні досягнення, але поки це обіцянки. До того ж це велика прірва у розслідування», — сказала Закревська.

Адвокатка підкреслила, хоча фактично слідство тимчасово зупинено, але юридичні терміни у справах спливатимуть.

На питання, як довго вона голодуватиме, відповіла: «До моменту, коли відновлення слідства стане невідворотнім фактом». Закревська готова припинити голодування лише після голосування депутатів за внесення поправки.

Раніше голова Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що справи Майдану будуть розподілені між Держбюро розслідувань, Національним антикорупційним бюро, Нацполіцією і Службою безпеки.

Як повідомлялося, 21 листопада адвокат сімей Небесної сотні Євгенія Закревська оголосила голодування, вимагаючи прийняти зміни до закону, спрямовані на розблокування розслідування справ Майдану. За її словами, зараз голова Державного бюро розслідувань Роман Труба створив «фейковое» управління у своєму відомстві, яке нібито буде займатися справами Майдану. А після цього, на думку адвоката, всі планують забути про ці справи.

Нагадаємо, розслідуванням злочинів, пов’язаних з масовими протестами в 2013 – 2014 роках, займеться підрозділ у структурі Державного бюро розслідувань.

Джерело: Громадське