Труба розповів, що станеться зі справами Майдану



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Голова Державного бюро розслідувань Роман Труба Фото: president.gov.ua

Справи Майдану розподілять між правоохоронними відомствами – Труба

Голова Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що справи Майдану будуть розподілені між Держбюро розслідувань, Національним антикорупційним бюро, Нацполіцією і Службою безпеки.

Про це він сказав в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

«Щодо справ Майдану. Їх 114. Майже половина цих кримінальних проваджень, це приблизно 50-60, буде розглядати Державне бюро розслідувань. Іншу частину кримінальних проваджень, його левову частку з другої частини отримає Національне антикорупційне бюро, частина Національна поліція і невелику частину отримає Служба безпеки України», – зазначив Труба.

Він також зазначив, що підтримує те, що слідчі Генпрокуратури, які до того вели справи Майдану, повинні перейти до Державного бюро розслідувань і завершити розслідування.

Раніше повідомлялося, що адвокат сімей «Небесної сотні» Євгенія Закревська оголосила голодування, вимагаючи прийняти зміни до закону, спрямовані на розблокування розслідування справ Майдану. За її словами, зараз голова Державного бюро розслідувань Роман Труба створив «фейковое» управління у своєму відомстві, яке нібито буде займатися справами Майдану. А після цього, на думку адвоката, всі планують забути про ці справи.

Нагадаємо, розслідуванням злочинів, пов’язаних з масовими протестами в 2013 – 2014 роках, займеться підрозділ у структурі Державного бюро розслідувань.