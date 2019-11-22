Справи Майдану: адвокат родин Героїв Небесної сотні оголосила голодування



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Адвокатка родин Героїв Небесної сотні оголосила голодування

Закревська буде голодувати до тих пір, поки Рада не прийме поправку до законопроєкту про Держбюро розслідувань

Адвокатка Євгенія Закревська, яка представляє інтереси родин Героїв Небесної сотні, оголосила голодування через нерозглянуту парламентом поправку до законопроєкту про Держбюро розслідувань. Правка мала б дозволити слідчим у справах Майдану перейти з ГПУ до ДБР і поновити розслідування, які зупинилися.

Про це вона сказала в ефірі каналу «1+1».

«Зараз, з сьогоднішнього дня, з того дня, коли зупинилось це розслідування, я не буду їсти до того моменту, поки не приймуть цю поправку, не створять це управління і не переведуть туди цих слідчих. І я це вам обіцяю», — заявила Закревська.

За її словами, справи Майдану вже нікому не цікаві, а в парламентарів є «більш важливі справи», ніж ухвалення необхідних законопроєктів.

Депутатка від фракції «Слуга Народу» Ірина Верещук наголосила, що розгляд цієї поправки запланований на 5 грудня.

У відповідь заступник генерального прокурора Віктор Чумак нагадав, що Закревській пропонували очолити департамент з процесуального нагляду за розслідуванням справ Майдану. Адвокатка пояснила, що відмовилася від цієї посади, оскільки вона є «адміністративною», а на посаді захисника родин постраждалих вона вважає себе більш корисною.

Закревська пояснила, що на запропонованій посаді вона б потребувала команди процесуальних керівників та слідчих, чого Генпрокуратура не могла б їй забезпечити.