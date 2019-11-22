Генпрокуратура передасть 114 проваджень у справах Майдану в органи досудового розслідування



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До Державного бюро розслідувань буде передано 50 проваджень, ще 43 - в Національне антикорупційного бюро

Генеральна прокуратура передасть 114 кримінальних проваджень щодо розслідування злочинів, вчинених за часів масових протестів у 2013-2014 роках, у органи досудового розслідування. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Генпрокуратури.

«У зв'язку із закінченням терміну повноважень досудового розслідування органами прокуратури 114 проваджень про злочини, пов'язані з масовими протестами в 2013-2014 рр., будуть спрямовані в органи попереднього розслідування. При цьому прокурори спеціально створеного департаменту процесуального керівництва в цих процесах зможуть проводити невідкладні процесуальні дії для розслідування, поки не завершиться передача матеріалів справ до відповідних органів», - сказано в ньому.

Зокрема, до Державного бюро розслідувань буде передано 50 проваджень, ще 43 - в Національне антикорупційного бюро.

Решту проваджень буде передано в органи Національної поліції, Служби безпеки України та Державної податкової служби.

Як повідомлялось, 18 листопада ДБР створило спеціальний підрозділ із розслідування справ Майдану.

З 20 листопада генпрокуратура втрачає функцію розслідування. Незакінчені справи розділять між Державним бюро розслідувань і Національним антикорупційним бюро. «Справи Майдану» передадуть ДБР. Наразі відомо, що там не вистачає слідчих, та потрібен час на вивчення п'яти тисяч томів справ. Це може призупинити розслідування на невизначений час, вважають адвокати і родичі загиблих героїв.

Напередодні повідомлялося, що Генпрокурор призначив керівництво департаменту у справах Майдану. Руслан Рябошапка підписав наказ про призначення Віктора Мисяка на посаду начальника Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Генеральної прокуратури України Окрім того, підписано наказ про призначення Олексія Донського на посаду заступника начальника вказаного Департаменту.

Також Генпрокуратура анонсувала формування групи з аудиту справ Майдану.