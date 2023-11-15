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Апеляційний суд оголосив рішення щодо запобіжного заходу ексвійськкому Борисову

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Апеляційний суд оголосив рішення щодо запобіжного заходу ексвійськкому Борисову
24 липня ДБР затримало скандально відомого одеського військкома Євгена Борисова
фото з відкритих джерел

Апеляційну скаргу прокурора та апеляційні скарги сторони захисту суд не задовільнив

Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього одеського воєнкома Євгена Борисова, підозрюваного у незаконному збагаченні. Про це повідомили у пресслужбі суду.

«14 листопада 2023 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги, подані прокурором та стороною захисту на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 жовтня 2023 року, якою частково задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління ДБР та продовжено підозрюваному Б. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, до 18 грудня 2023 року включно, залишивши альтернативний запобіжний захід у вигляді застави», – йдеться у повідомленні.

За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 жовтня 2023 року залишено без змін, апеляційну скаргу прокурора та апеляційні скарги сторони захисту без задоволення. 

Нагадаємо, що 24 липня ДБР затримало скандально відомого одеського військкома Євгена Борисова.

Як повідомлялося, родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів. Про це свідчать витяги з іспанського реєстру, хоча сам Борисов заявляє, що не в курсі, чи є у його сім'ї нерухомість в Іспанії.

Нещодавно Євген Борисов потрапив у корупційний скандал. Він ймовірно збагатився на війні й так званих білих квитках: за відтермінування від армії від військовозобов'язаних вимагав чималі суми.

Теги: Одеса військомат суд

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