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Колишній військком Борисов вигадав дивну причину, чому його не можна заарештувати (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Колишній військком Борисов вигадав дивну причину, чому його не можна заарештувати (відео)
Ексвійськком Євген Борисов на суді показав свої поранення
скріншот з відео

На судовому засіданні Євген Борисов підкреслив, що помре без дорогих пігулок

Колишній начальник Одеського обласного ТЦК Євген Борисов заявив, що його не можна заарештувати, адже будь-який момент у нього може обірватися тромб. Відео із залу суду шириться соціальними мережами.

За словами Борисова, йому також не можна нервувати, а лікарі порадили пройти реабілітацію за кордоном. Окрім цього, Євген Борисов під час судового засідання поскаржився на стан здоров’я після численних поранень. Зі слів колишнього військкома, у нього щонайменше шість разів стріляв полковник Гудзь. Після четвертого пострілу чоловік нібито почав непритомніти.

Колишній військком почав показувати присутнім на суді свої травми та наслідки обстрілу. Також він пояснив, що п’є пігулки, «щоб вижити».

«Дорогі. Інакше помру», – підкреслив Борисов.

Борисов зазначив, що на виїзд за кордон нібито отримав дозвіл. Він пояснив, що їздив у Туреччину за власні кошти на обстеження у хірурга.

Нагадаємо, що 24 липня ДБР затримало скандально відомого одеського військкома Євгена Борисова.

Як повідомлялося, родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів. Про це свідчать витяги з іспанського реєстру, хоча сам Борисов заявляє, що не в курсі, чи є у його сім'ї нерухомість в Іспанії.

Нещодавно Євген Борисов потрапив у корупційний скандал. Він нібито збагатився на війні й так званих білих квитках: за відтермінування від армії від військовозобов'язаних вимагав чималі суми.

Теги: суд військомат

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