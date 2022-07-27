Арештовано 80 об’єктів: ДБР викрило схему розкрадання майна профспілок

З 1992 року по теперішній час посадовці Федерації професійних спілок України незаконно оформлювали відчуження курортно-оздоровчих, спортивних та інших державних комплексів

Працівники ДБР викрили масштабну багатомільйонну схему розкрадання майна профспілкових організацій. Без обов’язкового погодження Фонду держмайна посадовці незаконно продали 80 майнових комплексів у різних регіонах України. про це йдеться у повідомленні пресслужби ДБР.

Спільно з працівниками СБУ задокументовано, що з 1992 року по теперішній час посадовці Федерації професійних спілок України та підконтрольних Федерації приватних акціонерних товариств, за попередньою змовою групою осіб, оформлювали відчуження курортно-оздоровчих, спортивних та інших державних комплексів.

«За матеріалами ДБР суди вже наклали арешт на 80 об’єктів нерухомості. Майно передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Всі доходи від експлуатації повернутого Бюро майна будуть спрямовані у бюджет держави», – зазначається у повідомленні.

Серед переданих завдяки роботі ДБР до АРМА об’єктів:

готелі «Турист» та «Дружба» у Києві;

санаторії «Жовтень» у Конча-Заспі, «Куяльник» у Одесі, «Моршинський» у Львівській області та «Поляна» на Закарпатті;

спортивні комплекси, зокрема будівля, в якій розташований Kyiv Sport Club.

Триває досудове розслідування за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 367 (службова недбалість).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

Нагадаємо, раніше працівники Держаного бюро розслідувань викрили засновника та керівника однієї зі столичних мереж магазинів, що спеціалізуються на продажі товарів військового призначення, на махінаціях з гуманітарною допомогою. Встановлено, що зловмисники вирішили збагатитися коштом Збройних сил України.

Також раніше стало відомо, що ДБР спільно зі столичною прокуратурою затримали одного із заступників директора департаменту транспорту КМДА на вимаганні хабаря.