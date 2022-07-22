ДБР викрило керівництво мережі військових магазинів на продажі гуманітарки (фото)

Підозрюваним загрожує позбавлення волі до семи років

Працівники Держаного бюро розслідувань викрили засновника та керівника однієї зі столичних мереж магазинів, що спеціалізуються на продажі товарів військового призначення, на махінаціях з гуманітарною допомогою. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Встановлено, що зловмисники вирішили збагатитися коштом Збройних сил України.

У квітні 2022 року підприємці звернулись до однієї зі столичних військових частин із пропозицією привезти для них безплатно бронепластини та захисні шоломи. Вони обіцяли закупити їх власним коштом за кордоном та передати військовим, як гуманітарну допомогу. Для цього комерсанти попросили надати підприємству сертифікат на ввезення відповідного товару, що дозволяло уникнути проходження митних формальностей та сплати митних платежів до державного бюджету.

Після отримання відповідного сертифікату, зловмисники завезли з території Польщі до України 1,5 тис. бронепластин та 300 захисних шоломів. Задекларована вартість товару на той момент складала понад 800 тис. грн. За попередніми оцінками ринкова вартість складає приблизно 8 млн грн.

Надалі, замість того аби безоплатно передати товар військовим, підприємці запропонували керівництву частини укласти з ними договір купівлі-продажу та викупити шоломи та пластини за ринковою вартістю. Коли військові відмовили, підприємці почали тиснути на них.

Водночас бронепластини та шоломи були виставлені на продаж через мережу власних магазинів.

21 липня слідчі Бюро провели вісім санкціонованих обшуків за місцями проживання вказаних осіб, у магазинах та складах. У зловмисників вилучено 120 тис. незареєстрованих набоїв до вогнепальної зброї.

Власнику та керівнику торгової мережі повідомлено про підозру у продажі товарів (предметів) безоплатної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Підозрюваним загрожує позбавлення волі до семи років.

Раніше правоохоронці затримали «волонтерів», які продавали гумдопомогу для ЗСУ. Також на Буковині викрили схему розкрадання гуманітарної допомоги.