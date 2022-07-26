ДБР затримало на хабарі чиновника з департаменту транспорту Київради

У Києві затримали замдиректора одного з департаментів КМДА

На час розслідування замдиректора буде відсторонено від виконання обов’язків

ДБР спільно зі столичною прокуратурою затримали одного із заступників директора департаменту транспорту КМДА на вимаганні хабаря. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, сьогодні співробітники ДБР спільно з прокуратурою затримали на вимаганні хабаря одного із заступників директора департаменту транспорту.

«Дякую за професійну і оперативну роботу правоохоронцям. Сьогодні ДБР спільно з прокуратурою міста затримало на вимаганні хабаря одного із заступників директора департаменту транспорту. Міська влада і надалі готова співпрацювати з правоохоронними органами задля запобігання та боротьби з корупцією. Ми постійно передаємо матеріали внутрішніх аудитів КМДА і співпрацюємо з правоохоронцями», – повідомив Кличко.

Мер Києва зазначив, що поки хабарником займаються правоохоронні органи і триватиме розслідування, чиновник буде невідкладно відсторонений від виконання обов’язків.

«Прикро, що коли наші захисники б‘ються і гинуть за Україну, є ті, хто в тилу не працює на перемогу, а, як щур, краде у міста і у держави. Це – зрада і послаблення України. І особливо під час воєнного стану покарання за такі злочини має бути найсуворішим», – підкреслив Кличко.

Нагадаємо, раніше у Києві затримано голову політичної партії, який вимагав $2,5 млн за посаду нардепа.

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