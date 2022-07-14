Як ДБР палило документи, а «спалило» само себе

Скандал із утилізацію резонансних справ отримав несподіваний поворот

Розслідування «Главкома», «Радіо Свобода» та «Настоящего времени» стали підставою для внутрішньої перевірки в Державному бюро розслідувань.

Розслідування знищення частини документів у резонансних провадженнях працівниками ДБР «Главком» розпочав ще на початку минулого місяця. Власне, з того моменту, як нам вдалось дізнатися про «зачистку» матеріалів кримінальних проваджень працівниками ДБР у Хмельницькому.

За цей час редакція намагалася отримати детальне роз‘яснення самого від ДБР, щоб неупереджено та об‘єктивно подати інформацію, однак у Держбюро вирішили тягнути з відповіддю (про це писали тут).

Згодом фактаж було оприлюднено телеканалом «Настоящее время». Інформація, яку отримали ЗМІ, вимагала відповіді на очевидне питання: навіщо голова ДБР Олексій Сухачов віддав наказ на термінове знищення документів, які стосувалися проваджень щодо «харківських угод», масових розкрадань в армії та підриву обороноздатності України (періоду правління Януковича), розгону Майдану і справ Віктора Медведчука, а також матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, проведених у 2021-2022 роках щодо експрезидента Петра Порошенка? Наскільки необхідним була ця утилізація, враховуючи, що на момент знищення матеріалів місто Хмельницький був поза зоною ймовірного захоплення російськими військами?

Як резонно зазначив секретар РНБОУ Олексій Данілов, «одна справа, якщо це було на території міста Києва, коли дійсно були спекотні дні (24-25 лютого). Інша справа – якщо це відбувалось за межами столиці, у Хмельницькому». Про це був наш попередній матеріал: Хто у перші дні війни спалив справи Медведчука та Януковича? Деталі гучного скандалу

Але у даному випадку дивує реакція та дії власне самого ДБР. Нагадаємо: після публікацій матеріалів журналістами Державне бюро розслідувань вийшло з пресрелізом, в якому відкидало будь-яку інформацію про знищення документів, називаючи її маніпуляцією журналістів.



Однак вже через тиждень ДБР все ж визнало факт знищення документів, хоч повідомлення в ЗМІ продовжує називати «інформаційною атакою проти ДБР».

Більше того, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження «за фактом втручання у роботу правоохоронного органу». «Оскільки такі дії можуть містити ознаки кримінального правопорушення, слідчі ДБР, за матеріалами Управління внутрішнього контролю, відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 343 КК України (Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу)», - йдеться в повідомленні ДБР. Тобто — увага! — мова йде не про провадження щодо правомірності чи неправомірності знищення матеріалів досудового слідства та можливу відповідальність за це людей, які приймали рішення, а про факт втручання в роботу ДБР через публікацію журналістьських матеріалів! За такої постановки питання є всі підстави вважати, що журналісти, які займалися цим розслідування, також можуть стати об‘єктом «уваги» ДБР. Хоча речниця відомства Тетяна Сап‘ян це наразі спростовує. І каже, що стосовно журналістів ніяких слідчих дій не застосовутимуть. Принаймні, зараз.

Разом з тим «Главком» готовий сам надати усю наявну інформацію щодо тих справ, матеріали яких були знищені. Щоб допомогти ДБР встановити істину: чи була така необхідність це робити, а також чи існують негативні наслідки від такого рішення? Але це, хочемо наголосити, виключно уся інформація, якою ми володіємо. Тому вважатимемо будь-які гласні чи негласні дії ДБР стосовно працівників «Главкома» тиском на ЗМІ.

Отже, за наявними даними, у перші дні війни у Хмельницькому було утилізовано матеріали у кримінальних провадженнях за номерами

№ 42021000000002291

№ 62021000000001015

№ 62019170000000552

№ 62021000000001005

№ 42021000000002291

№ 62021000000001031

№ 62021000000000934

№ 62021000000000945

№ 42021000000002691

№ 42021000000002440

№ 62021000000000288

№ 42020000000000016

№ 62021000000000934

№ 62019170000000552

№ 32019160000000067

№ 42021000000001369

№ 62019000000001315

№ 42021000000001155

№ 22016130000000212

№ 62022000000000024

№ 42021000000002632

№ 62019000000001083

№ 62021000000000526

№ 62020000000000930

№ 42021000000000625

№ 42020000000000697

№ 42021000000002632

№ 62021000000000228

№ 62021000000000220

№ 62021000000000626

№ 62022000000000045

№ 62022000000000041

№ 62020000000000670

№ 62021000000000815

№ 42022000000000118

№ 42021000000002316

№ 62022000000000032

№ 62022000000000033

№ 42021000000002392

№ 62021000000000729

№ 62021000000001015

№ 42022000000000118

№ 62021000000000991

№ 62022000000000027

№ 62021000000000729

№ 62022000000000015

№ 62022000000000070

№ 62021000000000817

№ 22018000000000277

№ 62022000000000073

№ 32020060000000045

№ 62021000000000869

№ 62021000000000647

№ 62022000000000006

№ 62022000000000081

№ 62022000000000088

№ 62022000000000087

№ 42021000000002537

№ 62022000000000080

№ 62022000000000090

№ 42021000000000381

№ 62021000000000956

№ 62022000000000036

№ 62021000000001031

№ 62021100010001004

№ 42022000000000254

№ 42021000000001105

№ 62022000000000101

№ 62021000000000796

№ 62022000000000110

№ 62022000000000035

№ 62022000000000121

№ 62022000000000112

№ 62022000000000118

№ 62022000000000096

№ 62021000000001014

№ 62019000000001732

№ 62019000000000264

№ 22017000000000018

№ 22016000000000033

№ 62019000000000683

№ 62019000000001379

№ 22015130000000551

№ 62019000000000280

№ 62019000000000046

№ 42014000000000322

№ 42015000000002428

№ 22018000000000114

№ 62019000000000413

№ 42019000000000512

№ 62019000000000537

№ 42015000000000242

№ 62019000000001099

№ 42018000000000520

№ 62019000000001144

№ 22018000000000308

№ 62019000000001219

№ 42017000000002187

№ 42019000000002122

№ 62019000000000779

№ 62019000000001204

№ 62019000000001313

№ 62019000000000064

№ 62019000000001472

№ 62019000000000753

№ 22020000000000037

№ 42020000000000330

№ 62020000000000532

№ 62019000000001514

№ 42020000000000244

№ 62021000000000323

№ 62021000000000324

№ 62021000000000760

№ 62020000000000665

№ 42015110000000471

№ 42021000000000143

№ 62021000000000894

№ 62021000000000630

№ 42020160690000016

№ 42020160000000609

№ 62001900000001087

№ 62021000000000315

№ 42021000000000495

№ 42021000000000202

№ 62021000000000216

№ 42020160690000016

№ 62021000000000191

№ 62020000000000980

№ 62018000000000015

№ 42021160000000001

№ 12020000000000203

№ 42020110000000033

№ 62019000000000982

№ 62019000000001784

№ 62020000000000959

№ 62020000000000352

№ 62020000000000639

№ 42020000000001204

№ 12021000000000611

P.S. Речниця ДБР Тетяна Сап’ян стверджує, що частина матеріалів у цих кримінальних провадженнях, які були знищені, наразі відновлена. З нетерпінням очікуємо закінчення внутрішньої перевірки правомірності дій керівництва ДБР.

«Главком»