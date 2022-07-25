«Харківські угоди». ДБР оголосило підозру двом ексміністрам

Підозру оголошено Грищенку та Лавриновичу

Слідчі Державного бюро розслідувань зібрали докази для притягнення до кримінальної відповідальності двох колишніх міністрів у вчиненні державної зради під час розробки проєкту, погодження, підписання, ратифікації та імплементації угоди між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 21 квітня 2010 року, так званих «Харківських угод». Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Заступник генерального прокурора підписав повідомлення про підозру колишньому міністру юстиції (Олександру Лавриновичу, – ред.). Також слідчі ДБР, за погодженням прокурора, оголосили підозру колишньому міністрові закордонних справ України (Костянтину Грищенко, – ред.)», – йдеться в повідомленні.

За оперативною інформацією, фігуранти перебувають за кордоном, тому підозри оголошені заочно.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зміст та умови угоди між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України були нав’язані президентом РФ Дмитром Медвєдєвим тодішньому прем’єр-міністру України.

«Повністю усвідомлюючи наслідки підписання цієї угоди, колишній прем’єр-міністр України та залучені міністри створили умови для продовження перебування Чорноморського флоту РФ на території України на 25 років. Це сприяло нарощуванню військової техніки та особового складу збройних сил держави агресора, які були використані під час анексії АР Крим та Севастополя у 2014 році», – зазначають у відомстві.

Колишні міністри брали участь у підготовці проєкту цієї угоди, зокрема розпорядження Кабміну про його схвалення та проєкт Закону України про ратифікацію цієї угоди. Він також організував їх погодження керівниками центральних органів виконавчої влади та правоохоронних органів для створення ілюзії законності процедури підготовки проєкт документів перед їх підписанням та ратифікацією.

Ексміністри підозрюються у вчиненні державної зради – дій в інтересах РФ на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України.

Нагадаємо, 23 травня Печерський районний суд Києва дав дозвіл на арешт експрезидента Віктора Януковича у справі про підписання так званих Харківських угод у 2010 році.

Як встановило слідство, Янукович у змові з колишнім прем’єр-міністром України Миколою Азаровим «надав іноземній державі – Російській Федерації та її представникам допомогу у проведенні підривної діяльності проти України».

Як відомо, колишній президент-втікач Віктор Янукович 21 квітня 2010 року, перебуваючи в Харкові, підписав від імені України Угоду між Україною та Російською Федерацією. Цим документом на 25 років продовжено строк перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

Зробив він це нібито під приводом отримання знижки на природний газ. Насправді ж — штучно створив передумови для збільшення чисельності військ РФ та умови їх перебування на території України.

Починаючи з 20 лютого 2014 року, військовослужбовці Чорноморського флоту Росії, взаємодіючи з іншими підрозділами Збройних сил РФ, здійснили військову окупацію та подальшу анексію півострова Крим.