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    Кримінал

    Армія Путіна знищила селище на Харківщині (фото)

    21 хата у селі зруйновано повністю - Армія Путіна знищила селище на Харківщині (фото)

    21 хата у селі зруйновано повністю

    фото: Нацполіція

    Внаслідок авіаналіту в Яковліці не лишилося жодного цілого будинку

    До бомбардування російськими загарбниками у селищі Яковлівка, що у Харківській області, було 45 будинків. Нині 21 зруйновані повністю, 24 отримали пошкодження, повідомляє Національна поліція України.

    Вбито чотири особи, один з яких є військовослужбовцем державної прикордонної служби.

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    Армія Путіна знищила селище на Харківщині (фото)
    Армія Путіна знищила селище на Харківщині (фото)
    Армія Путіна знищила селище на Харківщині (фото)

    Слідчими Нацполіції відкрито кримінальне провадження за фактом бомбардування.

    «Кожен злочинець має бути покараний. Але особливу ланку займають воєнні злочинці. Слідчі фіксують всі факти обстрілів загарбником житлових будинків громадян. Тих, хто обстрілює цивільне населення, чекає смерть або Міжнародний кримінальний суд в Гаазі», – пообіцяв начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвинов.

    Відкрито кримінальне провадження за 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років або довічне позбавлення волі.

    Раніше у мережі показали колону розбитої техніки під Харковом.

    Також харків'янин показав, як виглядає місто після жорстоких обстрілів.

    Тим часом Путін вважає, що знищив майже всю військову інфраструктуру в Україні.

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    Теги: армія Путін смерть бомбардування Харківщина поліція село злочинець
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    Армія Путіна знищила селище на Харківщині (фото)