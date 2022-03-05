Працівник «Укрпошти» збив російський Су-35 над Черніговом (фото)

Дорогий російський винищувач був збитий старою «Іглою»

Мобілізований з «Укрпошти» капітан збив російський літак, який бомбардував Чернігів. Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

«Новий літак окупантів Су-35 (вартість якого $40-65 млн) збив у небі над Черніговом ветеран Сергій Чижиков за допомогою ПЗРК «Ігла-1». Нормально так доставив. Пишаємося нашим героєм», – йдеться у повідомленні.

Російський винищувач Су-35. фото з відкритих джерел.

Варто зазначити, що «Ігла» була розроблена ще в далеких 70-х роках, але перед нею не встояв російський винищувач.

Нагадаємо, близько полудня у четвер, 3 березня, Росія вдарила по житловому масиву в центрі Чернігова. Пошкоджено багато багатоквартирних будинків, вибиті вікна, пошкоджено покрівлі, балкони, подекуди знищені стіни і перекриття. Повідомлялося про вилучення з-під завалів 22 тіл.

Читайте також:



