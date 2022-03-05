«Ворожнеча на віки»: полонений льотчик усвідомив, що коїв військові злочини (відео)

«Просто виконував накази» не буде аргументом на суді

«Просто виконував накази» не буде аргументом на суді

Триває десятий день відкритої війни Росії проти України.

Українська армія взяла в полон чергового окупанти.

Ним виявився російський льотчик Сашко Красноярцев, який був збитий у небі над українським містом Чернігів, який російські окупанти бомбять уже кілька днів.

Бомбардування російською авіацією Чернігова забрало життя 47 людей.

Окупант лише у полоні усвідомив тяжкість скоєного, але все одно хотів довести, що лише виконував накази.

Як відомо, за підсумками восьми діб втрати російської армії перевищили 10 тис. вбитими та пораненими. Підтверджено знищення мінімум одного російського генерала. Російське суспільство починає відчувати та усвідомлювати ці втрати.

Додамо, що в кінці минулого року Суховецький в інтерв’ю пропагандистському ресурсу «Звезда» розказував: «Ми вчимо наших бійців перемагати в режимі онлайн: «побачив – вразив».

Міністерство оборони Російської Федерації вперше повідомило про значні втрати з боку російської армії від початку війни в Україні.