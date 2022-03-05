Путін вважає, що знищив майже всю військову інфраструктуру в Україні

Путін каже, що у війні з боку РФ беріть участь винятково професійні військові: офіцери й контрактники

Диктатор хоче знати, яке озброєння є в Україні і де воно розташоване

Російський агресор Володимир Путін заявив, що робота зі знищення військової інфраструктури в Україні майже завершена. Цю та інші заяви Путіна цитує «Настоящее время». ЗМІ пишуть, що він спілкувався 5 березня зі співробітницями «Аэрофлота».

Російські ЗМІ оприлюднили свіжі заяви Путіна, у яких, зокрема, йдеться, що у війні з боку РФ беріть участь винятково професійні військові: офіцери й контрактники. Мовляв, немає жодного призовника, як і планів їх залучати.

«Хлопці наші, які там (в Україні – ред.) зараз борються, вони віддають життя за наше майбутнє, за майбутнє наших дітей. Це очевидні речі. Беруть учать лише чоловіки, які добровільно зробили для себе дуже відповідальний вибір у житті – захищати батьківщину», – заявив Путін.

За словами агресора, українська влада має зрозуміти, що якщо продовжуватиме працювати в такому напрямку, то це «ставить під питання майбутнє Української державності». І це, мовляв, буде на їхній совісті.

Також Путін окреслив свою «першу ціль» – це начебто «захистити людей на Донбасі шляхом демілітаризації та денацифікації України». Для цього нібито потрібен «нейтральний статус». Росії, за словами Путіна, треба чітко розуміти, яке озброєння є в Україні, де воно розташоване.

Російський диктатор згадав процес перемовин РФ з Україною і подякував за сприяння самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку.

«Наша пропозиція – на столі в групи перемовників. Сподіваємося, що вони на це позитивно відреагують», – сказав він.

Путін також каже, що воєнний стан в країні, згідно з законом, вводять після указу президента, підтриманого рішенням Ради Федерації. Причина має бути у зовнішній агресії, зокрема й в окремих районах РФ.

«У нас такої ситуації немає і, я сподіваюся, й не буде», – запевнив він, додавши, що жодного особливого стану у РФ не будуть вводити.

Путін прокоментував і ситуацію навколо українського неба. Зробити безпольотну зону над Україну агресор вважає неможливим. Мовляв, вона може бути лише з боку сусідніх держав.

«Будь-яка дія в цьому напрямку буде нами розглядатися як участь у збройному конфлікті тієї країни, з боку якої будуть створюватися загрози для наших військових», – наголосив він.

Президент РФ стверджує, що перше, що зробила його армія – це «знищила майже всю військову інфраструктуру в Україні». Зробили це нібито через те, що «з Заходу постійно йшла б підтримка боєприпасів і техніки».

«[Війська рф знищили] склади з озброєнням, боєприпасами, авіацією, системи ППО. Усунення систем ППО потребує певного часу», – сказав Путін.

Раніше Путін заявив, що українці самі винні, бо не здаються.

Тим часом міністр оборони Олексій Резніков у відеозверненні подякував усім партнерам України за підтримку та звернувся до міжнародної спільноти із закликом закрити небо над Україною, щоб запобігти черговій катастрофі.

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