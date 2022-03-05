Харків'янин показав, як виглядає місто після жорстоких обстрілів (фото)

Триває десята доба відкритого вторгнення Росії до України

Харківський фотограф Юрій Кочубей вирішив показати світу наслідки підлих обстрілів зі сторони російських окупантів.

Чоловік пройшовся містом і зробив світлини, які передають весь жах, який коїться у Харкові в останні десять днів.

Зруйновані будинки та понівечені машини, то не найгірше. Найстрашніше, що від початку повномасштабної війни Росії проти України у Харкові і в області загинули 188 людей, з них – 122 цивільні жителі, поранені 394 людини, з них – 290 цивільних.

Нагадаємо, ворог з новою силою вночі з 4 на 5 березня проводив обстріли та повітряні бомбардування мирних житлових кварталів Харкова та сільських населених пунктів області, в результаті чого сталось безліч руйнацій і пожеж.

Зазначається, що найбільше бомбардувань зазнали найбільший житловий масив міста Салтівка, обстріл якого не припинявся ні на мить, а також райони ХТЗ, «Нові дома», Холодна гора та центральна частина міста. Загалом горіло біля 40 багатоквартирних будинків та інших об'єктів.

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