  1. Головна
  2. Фото
рус
    Фото

    Харків'янин показав, як виглядає місто після жорстоких обстрілів (фото)

    Після Перемоги, місто обов'язково полагодить усе, що знищили окупанти - Харків'янин показав, як виглядає місто після жорстоких обстрілів (фото)
    Після Перемоги, місто обов'язково полагодить усе, що знищили окупанти
    фото: Юрій Кочубей

    Триває десята доба відкритого вторгнення Росії до України

    Харківський фотограф Юрій Кочубей вирішив показати світу наслідки підлих обстрілів зі сторони російських окупантів.

    Чоловік пройшовся містом і зробив світлини, які передають весь жах, який коїться у Харкові в останні десять днів.

    Зруйновані будинки та понівечені машини, то не найгірше. Найстрашніше, що від початку повномасштабної війни Росії проти України у Харкові і в області загинули 188 людей, з них – 122 цивільні жителі, поранені 394 людини, з них – 290 цивільних.

    1 з 17
    на весь екран згорнути
    Харків'янин показав, як виглядає місто після жорстоких обстрілів (фото)
    Харків'янин показав, як виглядає місто після жорстоких обстрілів (фото)
    Харків'янин показав, як виглядає місто після жорстоких обстрілів (фото)
    Харків'янин показав, як виглядає місто після жорстоких обстрілів (фото)
    Харків'янин показав, як виглядає місто після жорстоких обстрілів (фото)
    Харків'янин показав, як виглядає місто після жорстоких обстрілів (фото)
    Харків'янин показав, як виглядає місто після жорстоких обстрілів (фото)
    Харків'янин показав, як виглядає місто після жорстоких обстрілів (фото)
    Харків'янин показав, як виглядає місто після жорстоких обстрілів (фото)
    Харків'янин показав, як виглядає місто після жорстоких обстрілів (фото)
    Харків'янин показав, як виглядає місто після жорстоких обстрілів (фото)
    Харків'янин показав, як виглядає місто після жорстоких обстрілів (фото)
    Харків'янин показав, як виглядає місто після жорстоких обстрілів (фото)
    Харків'янин показав, як виглядає місто після жорстоких обстрілів (фото)
    Харків'янин показав, як виглядає місто після жорстоких обстрілів (фото)
    Харків'янин показав, як виглядає місто після жорстоких обстрілів (фото)
    фото: Юрій Кочубей

    Нагадаємо, ворог з новою силою вночі з 4 на 5 березня проводив обстріли та повітряні бомбардування мирних житлових кварталів Харкова та сільських населених пунктів області, в результаті чого сталось безліч руйнацій і пожеж.

    Зазначається, що найбільше бомбардувань зазнали найбільший житловий масив міста Салтівка, обстріл якого не припинявся ні на мить, а також райони ХТЗ, «Нові дома», Холодна гора та центральна частина міста. Загалом горіло біля 40 багатоквартирних будинків та інших об'єктів.

    Читайте також:
    Теги: Харків окупанти війна обстріл злочини проти людяності #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Харків'янин показав, як виглядає місто після жорстоких обстрілів (фото)