«Вантаж 200» з України прийшов у російські регіони. Там шок і паніка

Перші пакети з «освободитєлями» прибувають до Росії

Зомбоване російське суспільство готове кричати: «Можемо повторити», але вмирати за путінські фантазії воно не готове

Російська армія, яка бачить героїчний опір України, вкрай деморалізована. Військові РФ часто відмовляються воювати, бо побачили багато загиблих у війні з Україною. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

«Погіршує ситуацію в Росії прибуття до регіонів «вантажу 200» – масштаби жертв серед російських військовослужбовців викликають шок і паніку. Стають жорсткішими тенденції відмови й ухилення від участі в бойових діях в Україні серед військових країни-терориста», – сказано в повідомленні.

За словами Данілова, не виключено, що в РФ можуть оголосити додаткову мобілізацію.

Секретар РНБО наголосив, що «зомбоване російське суспільство готове кричати: «Можемо повторити», але вмирати за путінські фантазії воно не готове».

Додамо, що у російських військових перед відправкою в Україну забирають документи та жетони.

Раніше стало відомо, що Росія забезпечила своїх солдат просроченою їжею на три дні. Також вийшло відео, де показано наповнення аптечки окупантів.

Тим часом сам Путін вважає, що знищив майже всю військову інфраструктуру в Україні.

Ввечері 5 березня очільник Миколаївської ОДА повідомив, що окупанти кидають військову техніку і тікають з Миколаєва.

Сьогодні міністр оборони Олексій Резніков у відеозверненні подякував усім партнерам України за підтримку та звернувся до міжнародної спільноти із закликом закрити небо над Україною, щоб запобігти черговій катастрофі.

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