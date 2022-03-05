У мережі показали колону розбитої техніки під Харковом (відео)

Такий вигляд повинен мати російський окупант на території України

Під Харковом триває контрнаступ українських військ

Під Харковом підрозділи Збройних Сил України 5 березня перейшли до контрнаступу. Українські армійці вже знищили чергову колону російської техніки. Про це у Telegram повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Знищена колона російської техніки під Харковом, де йде контрнаступ Героїв України!», – написав він.

Автор відео зазначає: «Такий вигляд повинен мати російський окупант на території України! Вони стоять, далі їхати не будуть. Ніхто їх не пустить».

Нагадаємо, ворог з новою силою вночі з 4 на 5 березня проводив обстріли та повітряні бомбардування мирних житлових кварталів Харкова та сільських населених пунктів області, в результаті чого сталось безліч руйнацій і пожеж.

Зазначається, що найбільше бомбардувань зазнали найбільший житловий масив міста Салтівка, обстріл якого не припинявся ні на мить, а також райони ХТЗ, «Нові дома», Холодна гора та центральна частина міста. Загалом горіло біля 40 багатоквартирних будинків та інших об'єктів.

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