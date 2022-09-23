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Бойовики «ДНР», які воювали в росармії, отримали по 15 років тюрми (фото) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Бойовики «ДНР», які воювали в росармії, отримали по 15 років тюрми (фото) 
Весною ЗСУ захопили ворогів у полон 
фото: СБУ

Терористи воювали за окупантів на Сумщині 

По 15 років проведуть за ґратами ще семеро бойовиків, які воювали у лавах армії РФ. Відповідно до судових рішень до реальних строків ув’язнення засуджено сімох бойовиків терористичної організації «ДНР», які у складі російських окупаційних військ воювали на Сумщині. Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

Суд призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 15 років. За даними слідства, після широкомасштабного вторгнення РФ усі зловмисники добровільно вступили до лав так званого «четвертого окремого мотопіхотного батальйону 119 полку народної міліції ДНР».

На тимчасово окупованій території Донеччини «новобранці» отримали військове спорядження і зброю. Після чого їх відправили до Бєлгородської області РФ на короткострокове тренування. Звідти під керівництвом російських командирів «вояки» відбули на Сумщину для військової служби у складі окупаційних військ.

Встановлено, що всі вони:

  • брали участь у бойових діях проти Сил оборони України;
  • працювали на облаштуванні бойових позицій ворога;
  • чергували на блокпостах, здійснюючи перевірку осіб і транспортних засобів.

Усіх зловмисників українські захисники захопили в полон навесні під час звільнення області. 

Нагадаємо, СБУ затримала на деокупованій Харківщині заступницю-втікачку мера Вовчанська.

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Теги: тероризм полон Сумщина звільнення

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