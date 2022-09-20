Коригував ракетні удари для зриву опалювального сезону: затримано агента РФ

Підозрюваний виявився мешканцем обласного центру, якого спецслужби РФ завербували після початку повномасштабного вторгнення

У разі успішних обстрілів окупанти обіцяли своєму поплічнику грошову винагороду

Служба безпеки викрила спроби окупантів зруйнувати критичну інфраструктуру, задіяну у проходженні опалювального сезону на півдні України. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«У результаті слідчо-оперативних дій у Миколаєві затримано російського агента, який передавав ворогу геолокацію підприємств теплопостачання у прифронтових районах», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що отримані координати загарбники планували використати для здійснення серії ракетно-артилерійських обстрілів по місту, і таким чином дестабілізувати обстановку на південному напрямку. У разі успішних обстрілів окупанти обіцяли своєму поплічнику грошову винагороду.

Слідства встановило, що підозрюваним виявився мешканець обласного центру, якого спецслужби РФ завербували після початку повномасштабного вторгнення. У поле зору агресорів він потрапив через прокремлівські погляди, які поширював у своєму оточенні.

Для виконання ворожих вказівок зловмисник здійснював фото-, відеофіксацію об’єктів з прив’язкою до місцевості. Потім передавав ці матеріали з детальним описом російському куратору через анонімний Telegram-канал.

«У разі захоплення міста загарбники обіцяли йому «гарантії безпеки» від репресивних дій окупаційної адміністрації», – зазначають в СБУ.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій. Наразі йому повідомлено про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.

Раніше, Служба безпеки України викрила двох бойовиків терористичної організації «ДНР». Зловмисників затримано у Покровську на Донеччині, куди вони приховано прибули для проведення розвідувально-підривної діяльності проти Сил оборони України.